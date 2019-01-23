С 1 февраля повысят все социальные выплаты

Как отмечается в материалах Минтруда (имеются в распоряжении "Российской газеты" ), с 1 января 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Инфляция в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3 процента. Соответственно, на этот процент и повысятся все федеральные выплаты. К ним, в частности, относятся выплаты Героям СССР и России, ветеранам, полным кавалерам Ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытания (в том числе ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, тем, кто подвергся радиационному воздействию при испытаниях на Семипалатинском полигоне). К федеральным выплатам также относится пособие на погребение.

В целом на индексацию выплат правительство израсходует более 25 миллиардов рублей.

В то же время, как считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов , методику индексации отдельных социальных пособий необходимо пересматривать. По его мнению, индексация на 4,3 процента не сможет покрыть прогнозируемую инфляцию 2019 года. По оценкам минэкономразвития ЦБ , это не менее 5 процентов за год. К тому же надо учитывать то обстоятельство, что индекс потребительских цен (то есть инфляция) считается по очень широкой корзине товаров и услуг. Туда входит более 700 наименований.