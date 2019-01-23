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Россияне возвращаются к сберегательной модели поведения 

Финмаркет + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
В 2019 году темпы увеличения сбережений граждан по сравнению с прошлым годом вырастут на 22%, всего за год россияне накопят 5,5 трлн рублей, следует из прогноза Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН),. В 2020-м граждане сберегут больше на 12,7% — 6,2 трлн рублей, а в 2021 году — на 6,4%, всего 6,6 трлн рублей.
Ситуация в российской экономике действительно складывается так, что копить становится выгоднее, чем тратить, рассказал "Известиям" один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв.
"С 2016 года граждане совершали крупные покупки, реализуя отложенный спрос, который сформировался в кризис, — отметил Александр Широв. — Сейчас же два фактора сошлись одновременно: люди уже сделали необходимые крупные покупки и в то же время из-за роста НДС и ставок по вкладам ситуация стала больше располагать к накоплениям, нежели к тратам".
Он добавил, что говорить о полном уходе населения к сберегательному поведению можно будет, когда резко начнут расти реальные доходы граждан, но при этом не будет увеличиваться потребление.
В пресс-службе Центробанка газете сообщили, что говорить о полном возврате россиян к сберегательной модели поведения преждевременно. При этом в регуляторе подчеркнули, что повышение НДС, замедление роста доходов из-за падения цен на нефть, а также снижение темпов роста кредитования затормозят потребление населения.
В 2017-м и 2018-м россияне копили по 4,5 трлн рублей ежегодно. Роста не было, поскольку население страны на фоне замедляющейся инфляции и снижающихся ставок по кредитам ушло от сберегательной модели поведения, сформированной в кризис 2014–2015 годов. Копить было невыгодно из-за низких ставок по вкладам. Однако, наоборот, стало рентабельно брать кредиты, ипотеку и делать крупные покупки.
С этого года из-за увеличения НДС с 18 до 20% произошел всплеск инфляции. По прогнозу первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, рост цен может достигнуть своего пика во 2-м квартале и вплотную приблизиться к 6%. Такая ситуация вынуждает регулятор увеличивать ключевую ставку, из-за чего кредиты и вклады становятся дороже.
Таким образом, в этом году стало выгоднее копить, чем тратить. Ставки по депозитам сейчас выросли до 7,5–8%. Одновременно увеличились и проценты по кредитам: по потребительским примерно до 13–14%, по ипотечным — до 9-10%.
Сдерживать россиян в тратах будет и не такой существенный рост реальных зарплат, как в прошлом году, отмечают "Известия".
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Личный счет , Рынки , Ксения Юдаева , Центральный банк России , газета "Известия"
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