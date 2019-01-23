Российские импортёры алкоголя начали поднимать цены

Крупнейшие российские импортёры алкогольных напитков начали поднимать цены на ассортимент. Так рынок отреагировал на повышение НДС и ослабление курса рубля.

В частности, компания Simple, которая входит в топ-5 импортёров игристых вин в России, подняла цены на часть продукции на 6-8%, а в отдельных случаях повышение составило до 40%, об этом рассказал «Коммерсанту» президент компании Максим Каширин . Об изменении цен сообщили и другие крупные импортёры, такие как Beluga, Roust и «Ладога», рост составил от двух до семи процентов. Скорректировать цены российских импортёров вынудили повышение НДС, ослабление рубля, а также введение помарочного учёта, который существенно замедлит скорость операций и приведёт к новым операционным издержкам, отмечает издание.