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Российские импортёры алкоголя начали поднимать цены 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Крупнейшие российские импортёры алкогольных напитков начали поднимать цены на ассортимент. Так рынок отреагировал на повышение НДС и ослабление курса рубля.
В частности, компания Simple, которая входит в топ-5 импортёров игристых вин в России, подняла цены на часть продукции на 6-8%, а в отдельных случаях повышение составило до 40%, об этом рассказал «Коммерсанту» президент компании Максим Каширин. Об изменении цен сообщили и другие крупные импортёры, такие как Beluga, Roust и «Ладога», рост составил от двух до семи процентов. Скорректировать цены российских импортёров вынудили повышение НДС, ослабление рубля, а также введение помарочного учёта, который существенно замедлит скорость операций и приведёт к новым операционным издержкам, отмечает издание.
Ранее News.ru сообщал о том, что бенефициары сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое» договорились о слиянии в одну компанию. Сделка станет одной из самых масштабных на рынке отечественного продовольственного ретейла.
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Комментарии
Личный счет , Максим Каширин , Дикси
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