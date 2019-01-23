Уложиться в норму: Чубайс достучался до правительства

Правительство не отказалось от идеи ввести норму на потребление электроэнергии для населения. Минэкономики , по данным «Ъ», предлагает ограничить расходы владельцев жилых помещений 300 кВт•ч в месяц, потребление свыше нормы будет оплачиваться по повышенному тарифу. При этом с 2033 года отменят льготы владельцам электроплит. Ранее Анатолий Чубайс отмечал, что эта мера призвана заставить богатых владельцев частных домов платить за электричество больше.

Минэкономики подготовило предложения по введению соцнормы потребления электроэнергии для населения, которую в правительстве обсуждали еще осенью 2018 года. Как отмечает «Ъ» , они будут обсуждаться на совещании у профильного вице-премьера Дмитрия Козака 23 января.

Как рассказал источник издания, знакомый с новым вариантом, предлагается дифференциация тарифов для населения — до 300 кВт•ч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт•ч — по повышенному, а более 500 кВт•ч — по экономически обоснованному. При этом потребление предлагается фиксировать на лицевой счет, а не на человека.

То есть норма будет рассчитываться на жилое помещение, без учета количества проживающих там человек.

Для некоторых категорий потребителей предусмотрены льготы. Так, например, их могут получить потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, которые используют электричество для отопления, например участники садовых и дачных кооперативов. Для них границы дифференциации предлагается установить на уровне 3300 кВт•ч и 3500 кВт•ч в месяц, в ряде регионов — 3500 кВт•ч и 3700 кВт•ч в месяц.

Кроме того, с 2020 до 2033 года будут плавно сокращаться льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения.

В настоящее время для таких категорий потребителей установлен понижающий коэффициент 0,7, доплачивают за них крупные потребители.

Еще летом в интервью «Газете.Ru» глава «Роснано» Анатолий Чубайс отмечал, что в РФ необходимо создать систему социальной поддержки низкодоходных групп населения через социальную норму потребления. Речь о том, чтобы перейти к диверсифицированным тарифам, чтобы более состоятельные граждане, потребляющие больше электроэнергии, платили за нее больше. Сделать это несложно, считает Чубайс.

Эту идею он повторил недавно, выступая на дискуссии по энергоэффективности в рамках Гайдаровского форума.

«Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года — стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — посетовал он.

При этом Чубайс признал, что за счет простого увеличения тарифов на электроэнергию проблему не решить, потому что «Россия — страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены — неправильно».

«Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — подчеркнул он, добавив, что именно на это и направлено введение соцнормы.

Слова Чубайса, вырванные из контекста, вызвали целый шквал комментарий и бурную полемику в обществе, тем не менее вопрос соцнормы с повестки дня не снят.

Около пяти лет назад в ряде регионов власти запустили пилотные проекты по нормам энергопотребления. Только расчет делался не на жилое помещение, а исходя из числа прописанных в нем жильцов. Однако проект подвергся резкой критике со стороны президента РФ Владимира Путина , который был возмущен резким ростом тарифов.

По расчетам ФАС , в среднем в нашей стране один человек тратит 89 кВт/ч в месяц. Если взять за единицу расчета среднюю семью, то теоретически можно уложиться. Однако в некоторых квартирах проживают семьи по пять-шесть человек.

Идею в сентябре поддержал Дмитрий Козак. Тогда срок проработки поручений по этому вопросу был установлен до 15 января 2019 года. В аппарате вице-премьера «Ъ» заверили, что предложения ведомств по борьбе с перекрестным субсидированием будут рассматриваться в контексте их социально-экономических последствий, финансового эффекта для различных категорий населения в условиях роста фискальной нагрузки.

Минэнерго ранее подсчитало, что в социальную норму потребления в 300 кВт/​ч в месяц укладываются 93–95% населения.

Однако сейчас в ведомстве настороженно относятся к проекту. Так, первый замминистра Алексей Текслер написал письмо в Минэкономики от 17 декабря 2018 года, в котором отмечал, что дифференциация тарифов приведет к значительным социально-экономическим последствиям, может вызвать рост финансовой нагрузки на граждан, которая и так увеличивается из-за ряда фискальных решений, включая рост НДС, налогообложение самозанятых, индексацию тарифов ЖКХ.

Эксперты же полагают, что одной соцнормой проблему не решить. Возможности потребителей оплачивать этот рост и так зачастую находятся на пределе, отмечает руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления Сколково Алексей Хохлов . Важно выстроить системную и последовательную работу на всех уровнях. Примером такого подхода могло бы стать формирование комплексных планов энергоменеджмента в муниципалитетах и городах с выделением ответственных за координацию и контроль их реализации, полагает эксперт.

Для бизнеса реализация таких предложений на самом деле ничего хорошего не принесет, уверен аналитик Алор Брокер Алексей Антонов

Изменение стоимости киловатт/часа имеет непосредственное влияние на изменение себестоимости производимой продукции и услуг. Чем выше стоимость электроэнергии, тем ниже конкурентоспособность продукции государства на внешних рынках.

Доведение цен на электроэнергию внутри страны до мирового уровня по факту приведет к снижению конкурентоспособности вообще всей экспортируемой из России продукции, уже не говоря об ускорении инфляции внутри страны, сворачиванию потребления, частного сектора экономики и промышленного производства, полагает Антонов.