Сбербанк постепенно отменит комиссии за переводы внутри банка

Сбербанк отменил комиссии за денежные переводы внутри банка для некоторых категорий клиентов, постепенно он полностью откажется от таких комиссий, сообщил глава банка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума, передает ТАСС

«Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении комиссий, до их полной отмены. Когда это случится, точно сказать не могу. Это длительный процесс. Мы приняли пакеты для крупных партнеров — это работодатели, зарплатники. Для них мы все комиссии полностью отменили. Потом какие-то пакеты введены для каких-то категорий клиентов. Это достаточно значимый шаг для нас и достаточно значимые суммы. Разово отменить — это тяжело, шаг за шагом будем это делать», — сказал он.

ЦБ и Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что ФАС Минфин провели анализ рынка денежных переводов РФ и заявили о недопустимости комиссий за переводы внутри одного банка.

Греф также сообщил, что Сбербанк пока не обсуждал с Банком России подключение к системе быстрых платежей.

«Я уже много раз говорил, что нам интересно поддержание конкурентных условий, нам никто не подарил эту систему, мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту. Нам кажется, что это просто лишний шаг, все равно параллельно создается коммерческая система. Если они приняли такое решение, то приняли. Мы пока не понимаем, что это за платформа, нам надо исследовать ее. С нами никто не говорил по поводу обязательного подключения, нужно будет смотреть, какие выгоды получим не только мы, но и наши клиенты», — отметил Греф.