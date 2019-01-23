Долги за газ: названы самые злостные неплательщики

Долги потребителей за газ перед «Газпромом» достигли почти 138 млрд рублей. Самые злостные неплательщики — на Северном Кавказе. Больше всего задолжали жители Чечни.

«Газпром межрегионгазе» подсчитали все долги потребителей природного газа на территории РФ.

На 1 декабря 2018 года просроченная задолженность всех категорий потребителей природного газа составила 137,7 млрд рублей.

«Долги в категории «Население» по последним данным превышают 35 млрд

Просроченная задолженность населения РФ за поставленный природный газ на 1 декабря 2018 года составила 37,9 млрд руб., Чеченской республики — 13,3 млрд руб.», — говорится в сообщении компании.

Среди республик Северного Кавказа это наибольший показатель. Основная же часть долгов приходится на предприятия. Здесь по количеству юрлиц, задолжавших за газ более 10 млн рублей, лидером является Московская область, следует из списка, опубликованного «Газпром межрегионгазом». На 1 декабря в области было 118 таких юрлиц. Сумма задолженности варьируется от десяти миллионов до более 1 млрд рублей.

В лидерах по количеству должников также Тверская область, Саратовская область и Краснодарский край. Минимальное количество неплательщиков среди предприятий в Ингушетии, Тюменской области, республиках Калмыкия и Алтай, а также в Камчатском крае.

В «Газпром межрегионгазе» «Газете.Ru» уточнили, что техническое состояние множества объектов системы газораспределения Чеченской Республики, которые не находятся в собственности группы «Газпром», является неудовлетворительным, они нуждаются в проведении реконструкции с полной заменой газопроводов. В настоящее время «Газпром» совместно с Чеченской Республикой рассматривают возможные варианты проведения данных работ и механизмы обеспечения их финансирования.

Ранее в Грозном Заводской районный суд удовлетворил иск прокуратуры Чечни к компании «Газпром межрегионгаз Грозный».

Как сообщалось, местная прокуратура провела проверку и установила, что компания, нарушая закон и внутриведомственный приказ, не составляла документы, необходимые для списания долгов с жителей города. В результате долг стало невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

«В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая 9 млрд руб., в установленном порядке не была списана», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. Суд обязал ответчика списать задолженность для населения.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев назвал решение грозненского суда списать долги жителей Чечни за газ противоречащим действующим нормам права.

«Срок исковой давности может быть прерван путем признания долга должником или приостановлен. Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности», — сказал во вторник, 22 января, журналистам Голубев.

Он пояснил, что долги жителей Чечни возникли «в связи с низкой платежной дисциплиной населения», а не войной.

«Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», — добавил он.

Позднее Генеральная прокуратура России сочла необоснованным иск прокуратуры Чеченской Республики о списании долгов населения за газ. «Генеральной прокуратурой РФ поручено прокурору Чеченской Республики поддержать доводы жалобы ООО „Газпром межрегионгаз Грозный“ в суде апелляционной инстанции», — сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре уточнили, что поданный ранее прокуратурой республики иск о списании долгов за поставленный газ, по которым истек срок исковой давности, необоснован: «в соответствии с действующим законодательством истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности», такая задолженность «подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания». При этом организована служебная проверка местной прокуратуры.

После новостей из Чечни в Госдуме начались разговоры о том, что и другие регионы имеют право на такие «поблажки». Например, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать все невозвратные долги за коммунальные услуги по примеру Чеченской республики.

По его словам, невозвратные долги нужно списать с россиян не только в Чечне, а во всех регионах. Он уточнил, что речь идет о невозвратных долгах, которые возникли более трех лет назад.

«При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет», — пояснил Куринный.

Поэтому, считает депутат, списать долги сразу со всех россиян проще, чем устраивать ради этого «огромные судебные процессы».

Чувашская Республика и Смоленская область вслед за Чечней уже попросили списать им долги за газ. Аналогичные шаги по списанию коммунальных долгов могут быть предприняты в Свердловской области