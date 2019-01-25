Россияне отказываются покупать и потреблять

Потребительский пессимизм россиян нарастает. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ», в IV квартале 2018 года 33% граждан почувствовали, что за год их личное материальное положение ухудшилось. Это на 2% больше, чем в июле — августе. При этом количество тех, кто заметил улучшения, осталось неизменным — 9%.

Еще тревожнее ожидания: 26% респондентов опасаются дальнейшего снижения своего благосостояния в ближайшие 12 месяцев (кварталом ранее таких было 21%), тогда как на прибавку доходов рассчитывают всего 10% (на 2% меньше, чем в начале осени).

Положительные изменения в экономике за минувший год заметили лишь 12% россиян (˗2% к предыдущему показателю), негативные — 46% (+6%). Доля оптимистов, которые не перестают надеяться на позитивные перемены в течение следующего года осталась неизменной — 16%, а вот число скептиков, которые считают, что дальше будет только хуже, возросло с 32 до 35%.

Не удивительно, что сводный индекс потребительской уверенности снизился под конец года на 3% (до ­˗17%), индекс оценки экономики рухнул до минимума двух лет (˗21%), а индекс ожиданий на ближайшие 12 месяцев просел до ˗13%. Этот результат — один из худших за все 20 лет, что проводится исследование, отмечают в ВШЭ . Более низкие значения фиксировались только на пике кризисов в 1999, 2009 и 2015 году.

Отражение реальности

Ухудшение потребительских настроений — естественный процесс в текущих экономических условиях, и вряд ли стоит рассчитывать на слом этой тенденции до конца года, предупреждают эксперты.

«Потребительские настроения россиян начали ухудшаться после появления информации о повышении НДС до 20%, с нарастающей инфляцией, с ухудшившейся обстановкой в конце 2018 года, когда доллар приближался к 70 рублям за единицу, с ростом цен на бензин и со стагнацией реальных доходов», — перечисляет первый вице президент Опоры России Павел Сигал.

Повышение НДС, налогов и акцизов влечет за собой удорожание всех категорий товаров на рынке, поддерживает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

«А роста зарплат или существенных индексаций не происходит, даже наоборот, предприятия начинают проводить политику оптимизации кадров, а следом многие россияне вынуждены искать новую работу, в большинстве случаев менее оплачиваемую», — добавляет он.

При этом инфляция еще не разогналась до предела, она только начинает набирать обороты, и в лучшем случае цены стабилизируются к середине года, прогнозируют эксперты.

Консервация негатива

Реальные доходы россиян не просто стагнируют, а продолжают падать, констатирует завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая. А вот экономика действительно стагнирует (1,5−1,7% роста ВВП в 2019 году — это лучшее, что нас ждет), отмечает она. При этом, несмотря на все громкие рассуждения с высоких трибун о необходимости «прорывов», реальных шагов в этом направлении люди не видят. Зато видят высокий уровень коррупции. Не внушает оптимизма и внешняя ситуация — давление текущих санкций и угроза новых, замедление мировой экономики, неопределенность международной конъюнктуры. И, наконец, граждан гнетет ярмо потребительских кредитов, и значительная часть средств уходит на их погашение.

К слову, рост кредитования физических лиц в прошлом году, теоретически, должен был подстегнуть спрос на товары и услуги, на деле же этого не произошло. Рейтел подсчитывает убытки, сокращает сотрудников и ассортимент.

По данным того же ВШЭ, в последнем квартале прошлого года почти треть компаний (28%) зафиксировали снижение продаж и лишь 17% смогли их нарастить. По этому показателю рынок приблизился к худшим значениям начала 2017 года (тогда увеличение выручки отмечали 15%, падение — 30%) и едва не повторил «провал» кризисного 2015-го. И это — несмотря на «черную пятницу» и традиционный предновогодний ажиотаж.

Такая ситуация говорит о том, что львиная доля новых кредитов уходит на погашение старых, пояснят эксперты. Так что рост потребительского кредитования для российской экономики становится не драйвером, а фактором риска. Недаром, ЦБ уже пытается его ограничить. Кстати, повышение процентных ставок, предпринятое в основном ради сдерживания инфляции, отчасти решает и эту задачу — займы становятся более дорогими и менее доступными. Но росту потребительской уверенности такая ситуация, опять же, никак не способствует.

«Бытие определяет сознание. Печальная макроэкономическая обстановка определяет негативные настроения. И они не будут улучшаться», — предсказывает Дворецкая.

Впрочем, критического ухудшения ситуации, которое сильно обострит социальный фон, она тоже пока не ожидает. Но сам по себе потребительский негатив приведет к еще большему замедлению темпов развития экономики.