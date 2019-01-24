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ЦБ назвал дату запуска системы быстрых платежей 

Rambler News Service + ещё 3 54 минуты назад
Фото: Reuters
Система быстрых платежей начнёт работать 28 января для ограниченного числа людей, а с 28 февраля она станет доступной для всех клиентов присоединившихся к системе банков, рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
«Мы стартуем 28 января. В эту дату начинается запуск промышленной эксплуатации системы. До 28 февраля банки будут работать на ограниченном числе клиентов, а с 28 февраля уже эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе», — сказала она.
Ранее в Совкомбанке и Промсвязьбанке рассказали RNS, что они подключатся к системе быстрых платежей в числе первых банков до конца января 2019 года. В Промсвязьбанке отмечали, что полный функционал станет доступен клиентам в первом квартале. Среди первых участников системы также оказались Альфа-банк и Райффайзенбанк. «Открытие» планирует подключиться во 2-3 кварталах, а МКБ — в середине текущего года.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе парламентских слушаний в Госдуме говорила, что подключение к системе быстрых платежей должно стать обязательным, в первую очередь, для системообразующих банков. Набиуллина ожидает, что системно значимые банки подключатся к системе быстрых платежей до конца 2019 года.
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Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Райффайзенбанк Австрия , Совкомбанк , Госдума , Промсвязьбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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