Переводы денег между россиянами решили монополизировать

Система быстрых платежей (СБП) начнет работу 28 января, передает РБК со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

При помощи СБП физические лица могут быстро совершать мгновенные платежи по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), вне зависимости от банков, которыми пользуются. Оператором системы выступит Банк России. На первом этапе ряд участников СБП запустят такие переводы только для фокус-групп, чтобы адаптировать свои внутренние операционные процессы. Полноценно система заработает 28 февраля.

Максимальная сумма перевода составит 600 тысяч рублей. Первый год система будет работать бесплатно для банков, с начала 2020 установят комиссию от 1 до 6 рублей в зависимости от размера перевода.