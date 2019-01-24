Как заработать первый миллион после 40

Способов заработать миллион — миллион. Рамблер перечислил некоторые из них и рассказал истории людей, которые добились успеха после 40 лет.

Самым «ленивым», простым, но и долгим способом является бережливость. Обычно экономисты советуют тем, кто хочет накопить определенную сумму на определенную покупку, откладывать часть своего ежемесячного дохода, в среднем 10%.

Такой подход поможет накопить и миллион, однако при условии, что пополняться «копилка» будет большим количеством денег.

Добиться цели быстрее поможет грамотное вложение средств. Однако перед этим придется изучить «инвестиционную грамоту».

Учебу подразумевает и другой способ заработать миллион — открытие собственного бизнеса. Правда, некоторые миллионеры учились в процессе.

Обзавестись миллионом на счете также можно, изобретя нечто по-настоящему полезное.

Впрочем, есть и способы, которые не подразумевают почти или вообще никаких усилий, например, получение наследства или победа в лотерею.

Значительно увеличить свои шансы на успех можно, совместив все упомянутые выше способы.

При этом всем стоит помнить, что заработать миллион не поздно никогда, чему есть множество примеров. Так, родившийся на Тайване Момофуку Андо 48 лет безуспешно пытался добиться этого при помощи бизнеса, а в 1958-м взял и изобрел лапшу быстрого приготовления — и разбогател.

Писатель Владимир Набоков становился миллионером дважды. Впервые — в 1916 года, когда, будучи подростком, получил наследство от дяди. Этих денег он лишился год спустя, бежав от революции в Европу.

Там он занимался почти исключительно литературным творчеством, не приносившим денег, а потом перебрался в США. В Америке искусство не приносило ему денег еще 10 лет, а потом, в 55, он сочинил «Лолиту» и стал мультимиллионером.

До 45-и Мэри Кэй Эш работала продавщицей косметики, а потом обиделась на начальство, повысившее не ее, а молодую коллегу, уволилась и основала свою косметическую фирму — всемирно известную Mary Kay.