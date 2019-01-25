Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.71
$
66.03
74.70
74.70
Прогноз
28.01 – 04.02
$
67.00
75.71
Индексы и котировки Brent
61.80
+0.05 Золото
1282.76
+0.07 РТС
1188.15
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
25.01
1.1323
–0.0140
11.01
1.1463
22.01
11.01
30.12

Разработан закон о платной регистрации всех мобильников 

Рамблер + ещё 12 55 минут назад
Сенатор Людмила Бокова разработала законопроект, вводящий платную регистрацию всех устройств, работающих в сотовых сетях, в том числе ноутбуков, мобильных телефонов и счетчиков ЖКХ. Об этом сообщает РБК.
Если законопроект примут, с 1 февраля 2020 года производители и импортеры будут обязаны регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Граждане должны будут сами зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг. По словам Боковой, плата за регистрацию не будет превышать ста рублей.
Авторы документа считают, что закон позволит решить проблему кражи мобильных телефонов, ввоза контрафактной техники, а также поможет идентифицировать устройства, которые используют террористы.
Данные об IMEI-кодах предложили хранить в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС). Мобильных операторов обяжут блокировать незарегистрированные устройства.
Заблокировать телефон можно будет и в случае кражи. Если телефон украдут, его владелец подаст запрос, а оператор прекратит обслуживание устройства.
Представитель Российской ассоциации товаропроизводителей электроники (РАТЭК) Антон Гуськов считает, что закон действительно поможет в борьбе с кражами: вору не будет смысла красть телефон, который дистанционно заблокируют.
Для телефонов, купленных до вступления закона в силу, в течение трех-пяти лет будет действовать «амнистия», после чего их надо будет обязательно зарегистрировать.
Комментарии197
Личный счет , Видео , Наука и техника , Технологии , Экономика , Антон Гуськов , Людмила Бокова , НИИССУ
Читайте также
Видео
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение