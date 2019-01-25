Разработан закон о платной регистрации всех мобильников

Сенатор Людмила Бокова разработала законопроект, вводящий платную регистрацию всех устройств, работающих в сотовых сетях, в том числе ноутбуков, мобильных телефонов и счетчиков ЖКХ. Об этом сообщает РБК.

Если законопроект примут, с 1 февраля 2020 года производители и импортеры будут обязаны регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Граждане должны будут сами зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг. По словам Боковой, плата за регистрацию не будет превышать ста рублей.

Авторы документа считают, что закон позволит решить проблему кражи мобильных телефонов, ввоза контрафактной техники, а также поможет идентифицировать устройства, которые используют террористы.

Заблокировать телефон можно будет и в случае кражи. Если телефон украдут, его владелец подаст запрос, а оператор прекратит обслуживание устройства.

Представитель Российской ассоциации товаропроизводителей электроники (РАТЭК) Антон Гуськов считает, что закон действительно поможет в борьбе с кражами: вору не будет смысла красть телефон, который дистанционно заблокируют.

Для телефонов, купленных до вступления закона в силу, в течение трех-пяти лет будет действовать «амнистия», после чего их надо будет обязательно зарегистрировать.