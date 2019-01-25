Россиян предупредили о еще одном росте цен

Производители предупредили о росте цен на хлеб

Росийские производители предупредили о росте цен на хлеб на 6–7%, связанном с выросшей на 30% за год стоимостью пшеничной муки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

Зерно подорожало из-за сокращения урожая со 135 млн тонн в 2017 году до 110 млн тонн в 2018-м, что вызвало рекордный рост цен на пшеницу и муку.

На увеличение также повлияло повышение НДС и тарифов ЖКХ. Отразился на производстве хлеба и рост тарифов на ГСМ, поскольку в стоимости хлебо-булочных изделий значительную часть составляют затраты на логистику.