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В России резко подорожала курица 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Оптовые и розничные цены на курицу в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
По данным министерства, средневзвешенная оптовая цена на мясо курицы в январе составила 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8 процента больше, чем год назад.
В опте на 14 января зафиксирована цена в 152,7 рубля за килограмм. Это на 22,4 процента дороже, чем в 2018 году.
В комментарии РБК в Минсельхозе рассказали, что главная причина подорожания — прошлогодняя вспышка птичьего гриппа, из-за которой пострадали сразу несколько отечественных производителей. Птицефабрики уже начали восстанавливаться, что привело к корректировке цен — с начала года они снизились на 0,2 процента.
Опрошенные изданием участники рынка назвали еще несколько причин: снижение объемов импорта, рост цен на корма и топливо. Также свою роль сыграл «эффект низкой базы» в виде слишком низких цен в начале 2018 года.
По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на восемь процентов.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал о росте цен на отдельные товары, зафиксированном в торговых сетях в начале года. Среди них оказались мясо птицы, сахар, яйца и плодоовощная продукция.
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Патрушев , Минсельхоз , РБК
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