Налог на смартфоны: за что заплатят россияне

Совет Федерации намерен ввести обязательную платную регистрацию всех устройств, имеющих выход в интернет через мобильные сети. В список гаджетов, за которые придется платить гражданам РФ, входят смартфоны, планшеты и даже счетчики услуг ЖКХ.

Зарегистрируй и спи спокойно

Совет Федерации предложил законопроект, согласно которому в России появится платная регистрация всех устройств, у которых есть выход в интернет через международный идентификатор мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI), сообщает РБК. Этот идентификатор установлен в мобильных телефонах, смартфонах, планшетах, счетчиках услуг ЖКХ и других устройствах.

Автором законопроекта, который пока еще не был внесен в Государственную думу , стала первый заместитель главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова и группа парламентариев.

Согласно тексту документа, производители и импортеры устройств будут обязаны регистрировать гаджеты по IMEI. При этом, в случае покупки мобильного устройства за границей, физлица смогут самостоятельно зарегистрировать их на сайте госуслуг.

Бокова добавила, что новые правила могут быть распространены на все устройства, в том числе датчики, которые используются в счетчиках электроэнергии и воды, которые также должны иметь серийные номера.

Те устройства, которые не будут зарегистрированы, будут блокироваться операторами связи.

Всего предполагается создание трех списков — белого, черного и серого. Если в черном будут находиться устройства, которые были украдены, ввезены незаконным образом или заблокированы по запросу спецслужб, то серый список предназначен для тех гаджетов, которые временно функционируют до тех пор, пока не завершится проверка законности их покупки.

Для тех телефонов, которые уже были куплены и используются, запланирована «амнистия», которая будет длиться от трех до пяти лет, по истечении которых гаджет придется зарегистрировать. Кроме того, изменения не коснутся иностранцев, которые пользуются SIM-картами зарубежных операторов на территории России.

Профилактика преступлений

По мнению Людмилы Боковой, законопроект должен решить проблему кражи смартфонов, незаконного ввоза гаджетов, а также определение тех устройств, которыми пользуются злоумышленники.

Совокупный объем потерь бюджета России от неуплаты налогов при нелегальном или неучтенном ввозе мобильных устройств достигает 16,6 млрд руб., отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

«Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями. Делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации​», — заявила автор законопроекта.

«С точки зрения качества связи инициатива по регулированию IMEI полезна. Такой подход применяется регуляторами в других странах присутствия компаний группы», — прокомментировала пресс-секретарь «Билайн» Анна Айбашева , добавив, что внедрение подобной инициативы должно проходить поэтапно, без стрессов для рынка.

Главные цели этой инициативы — более точная идентификация абонентских устройств и возможность их блокировки для снижения уровня преступлений, ограничения хищений и контрабанды, заявил представитель «МегаФон» Дмитрий Лукьянчиков.

«Покупатели аппаратов получат возможность проверки статуса в момент их приобретения. Но перед внедрением инициативы, необходимо провести тесты и пилотный проект с участием операторов связи и ЦНИИС», — сообщил Лукьянчиков.