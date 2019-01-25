Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.20
74.95
74.61
Прогноз
28.01 – 04.02
$
67.00
75.71
Индексы и котировки Brent
61.15
–0.03 Золото
1283.23
–0.01 РТС
1188.15
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
25.01
1.1328
–0.0135
11.01
1.1463
22.01
11.01
30.12

В России вырастут цены на хлеб 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты заявили о грядущем росте цен на хлеб из-за подорожания сырья. По их словам, стоимость пшеничной муки высшего сорта, которая включает в себя треть себестоимости хлебобулочных изделий, за год увеличилась на 30%, сообщает РБК.
«Рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий при текущей динамике цен на сырье составит 6-7%», — заявил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
По его словам, подорожала не только мука высшего сорта, но также на 40% выросли цены на пшеницу хлебопекарных сортов и вдвое дороже стало фуражное зерно.
Председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин уверяет, что производители будут вынуждены начать изменение ценовой политики уже в феврале. Впрочем, по его словам, более конкретное решение по повышению стоимости на свою продукцию, предприниматели примут после переговоров с торговыми сетями и региональными властями.
«Точные размеры повышения мы сможем понять ближе к марту текущего года», — подчеркнул Востриков.
По результатам исследований Росстата, за 2018 год булка хлеба из ржаной муки в среднем подорожала на 2,5 рубля (5,39%), хлеб из пшеничной муки высшего сорта подрос в цене на 3,5 рублей (5%), стоимость хлебобулочных изделий из муки первого и второго сортов изменилась на 2,7 рублей (5,88%).
Комментарии
Личный счет , Сергей Щедрин , Росстат
Читайте также
Видео
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение