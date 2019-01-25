В России вырастут цены на хлеб

Эксперты заявили о грядущем росте цен на хлеб из-за подорожания сырья. По их словам, стоимость пшеничной муки высшего сорта, которая включает в себя треть себестоимости хлебобулочных изделий, за год увеличилась на 30%, сообщает РБК.

«Рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий при текущей динамике цен на сырье составит 6-7%», — заявил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

По его словам, подорожала не только мука высшего сорта, но также на 40% выросли цены на пшеницу хлебопекарных сортов и вдвое дороже стало фуражное зерно.

Председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин уверяет, что производители будут вынуждены начать изменение ценовой политики уже в феврале. Впрочем, по его словам, более конкретное решение по повышению стоимости на свою продукцию, предприниматели примут после переговоров с торговыми сетями и региональными властями.

«Точные размеры повышения мы сможем понять ближе к марту текущего года», — подчеркнул Востриков.