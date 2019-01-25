Как найти работу после 40

Оптимизм, уверенность, правильное резюме, непрерывное самообразование, знание своих преимуществ и их использование помогут найти работу после 40 лет.

Множество людей, преодолевших средний возраст, сталкиваются с проблемой поиска работы. Многие реагируют на это унынием, а следовало бы как раз наоборот.

Оптимизм поможет быстрее справляться с неудачами, которых при трудоустройстве не избежать ни 20-летним, ни 30-летним, и скорее возобновлять попытки.

Следом стоит заглянуть в свое резюме, которое, очевидно, весьма объемно. Это-то, опыт, и является преимуществом 40-летних. Главное — это правильно его подать.

Не стоит просто перечислять десятки предыдущих мест работы, стоит перечислять сильные стороны, но, главное, доказать это. Например, упомянув «лучшие» из предыдущих мест работы или лучшие достижения.

Необходимо не забыть упомянуть и курсы повышения квалификации, а перед этим сделать так, чтобы было что упомянуть. Непрерывное самообразование даст работодателю понять, что немолодой соискатель не отстал от времени. Это опасение, пожалуй, и является главным поводом не нанимать «стариков».

Наконец, на последнем перед трудоустройством этапе, собеседовании, следует быть уверенным в себе и демонстрировать это рекрутеру — уверенность порой бывает заразительна.