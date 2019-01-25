В ЕР выступили против налога на смартфоны 

Платная регистрация мобильных устройств — «надуманный побор», заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Его цитирует пресс-служба партии.
В декабре сенатор Людмила Бокова рассказала о подготовке, поддержке профильными ведомствами и министерствами и скором внесении в Госдуму законопроекта, который обяжет россиян самостоятельно и за собственные деньги регистрировать идентификаторы IMEI своих смартфонов и планшетов, а операторов связи — подключать к сети лишь зарегистрированные устройства.
«Это попытка ввести надуманные поборы с людей», — считает депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Также, по его словам, идея сенаторов ограничивает свободу общения граждан, по какой причине «Единая Россия» не поддерживает ее.
Ревенко отметил, что связь в России и без того недешева, и посоветовал сенаторам «не заглядывать в чужой кошелек».