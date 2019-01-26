Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.05
$
66.34
75.16
75.40
Прогноз
28.01 – 04.02
$
66.23
75.47
Индексы и котировки Brent
61.51
+0.00 Золото
1303.00
+0.01 РТС
1192.02
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
25.01
1.1415
–0.0048
11.01
1.1463
22.01
11.01
30.12

В Чечне обосновали списание долгов за газ богатством «Газпрома» 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: ТАСС
Компания «Газпром» могла бы списывать долги малоимущим, считает министр по национальной политике Чеченской республики Джамбулат Умаров. Об этом он заявил в эфире телеканала «Царьград», комментируя скандал с местным подразделением «Газпрома».
«Что страшного в том, что "Газпром", как миллиардер, как гигант, как государственный олигарх, скажем так, что было бы плохого в том, что он время от времени малоимущим, пострадавшим слоям нашего населения будет списывать какие-то долги?» — отметил Умаров.
24 января дочернее подразделение госкомпании «Газпром» — «Газпром межрегионгаз Грозный» — сообщило, что работает с каждым должником на территории Чечни индивидуально, при этом компания не намерена прощать долги.
Ранее в том же месяце Умаров объяснил, что право Чечне на списание долгов дают две военные кампании, за которые у региона якобы и накопилась задолженность за газ. При этом «Газпром» требует деньги за поставки в период с 2007 по 2015 год.
Скандал с долгами Чечни за газ возник после того, как районный суд Грозного постановил списать более 9 миллиардов рублей долгов жителей республики, признав долги безнадежными. Более того, этого требовала сделать прокуратура республики, которая боялась протестов в регионе, что и стало поводом для подачи иска. «Газпром» отказался признавать решение суда и подал апелляционную жалобу. Совокупный долг Чеченской Республики за поставки газа оценивается госкомпанией в 13,291 миллиарда рублей.
Последние новости
США обратились к России за помощью Раскрыты подробности секретного плана США по смене власти в Венесуэле В Германии отказались считать героями жертв блокады Ленинграда
Комментарии
Личный счет , Компании , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Царьград ТВ
Читайте также
Видео
Россиян предупредили о еще одном росте цен
Личный счет
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
«Лишимся российского газа»: Киев испугался «Турецкого потока»
Компании Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение