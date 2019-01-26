В Чечне обосновали списание долгов за газ богатством «Газпрома»

Компания «Газпром» могла бы списывать долги малоимущим, считает министр по национальной политике Чеченской республики Джамбулат Умаров. Об этом он заявил в эфире телеканала «Царьград» , комментируя скандал с местным подразделением «Газпрома».

«Что страшного в том, что "Газпром", как миллиардер, как гигант, как государственный олигарх, скажем так, что было бы плохого в том, что он время от времени малоимущим, пострадавшим слоям нашего населения будет списывать какие-то долги?» — отметил Умаров.

24 января дочернее подразделение госкомпании «Газпром» — « Газпром межрегионгаз Грозный» — сообщило, что работает с каждым должником на территории Чечни индивидуально, при этом компания не намерена прощать долги.

Ранее в том же месяце Умаров объяснил, что право Чечне на списание долгов дают две военные кампании, за которые у региона якобы и накопилась задолженность за газ. При этом «Газпром» требует деньги за поставки в период с 2007 по 2015 год.

Скандал с долгами Чечни за газ возник после того, как районный суд Грозного постановил списать более 9 миллиардов рублей долгов жителей республики, признав долги безнадежными. Более того, этого требовала сделать прокуратура республики, которая боялась протестов в регионе, что и стало поводом для подачи иска. «Газпром» отказался признавать решение суда и подал апелляционную жалобу. Совокупный долг Чеченской Республики за поставки газа оценивается госкомпанией в 13,291 миллиарда рублей.