Долгам по микрозаймам прописали лимит

Максимальная процентная ставка по потребительским кредитам постепенно будет снижена до 1% в день, а максимальный размер неустойки сократится до полуторакратной величины самого займа. Такие правила предусматривают поправки в законодательство о потребительских кредитах и микрозаймах, подписанные президентом в декабре прошлого года.

Снижение лимитов будет проходить поэтапно. С понедельника, 28 января, вводится ограничения в 1,5% для максимальной процентной ставки по потребкредиту. Предельный размер неустойки при этом составит 2,5 размера суммы займа.

Но уже с 1 июля 2019 года лимит неустойки снизится до двукратной суммы кредита. А ещё через полгода, с 1 января 2020 года, сумма штрафов и пеней не сможет превышать полторы величины долга. Предел процентов по кредиту с 2020 года составит 1% в день.

Кроме того, с 28 января вводятся ограничения для микрозаймов — потребительских кредитов без обеспечения, заключённых на срок не больше 15 дней и на сумму до 10 тысяч рублей. После того, как сумма платежей по такому кредиту достигнет 30% от суммы долга, кредиторам будет запрещено начислять проценты и другие меры ответственности — кроме неустойки в размере 0,1% долга за каждый день просрочки. При этом ежедневная сумма платежей по таким кредитам не должна превышать 1/15 максимально допустимого значения суммы платежей.

По словам одного из авторов поправок, главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова , договор по кредиту должен содержать запрет на увеличение его срока и суммы.

Ещё одно новое правило: уступать право требования по потребительскому кредиту станет возможно только юридическим лицам — профессиональным кредиторам или коллекторским агентствам.