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Стало известно, на что россияне чаще берут кредиты 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Почти каждый третий житель России (32 процента) выплачивает кредит. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование агентства MAGRAM Market Research.
В среднем заемщики отдают банку 26 процентов своего дохода. Россияне с низкими доходами чаще берут потребительские кредиты (68 процентов), с высокими — ипотеку (54 процента).
Самый распространенный повод для получения потребительского кредита — ремонт квартиры, дачи или дома. Так ответили 32 процента опрошенных. На втором месте — покупка автомобиля (25 процентов). Еще 18 процентов тратят кредит на приобретение бытовой техники и электроники.
На повседневные нужды банковские деньги тратят 13 процентов заемщиков, девять процентов гасят кредитом другой кредит. Семь процентов оплачивают лечение, пять процентов — отпуск или свадьбу, один процент вкладывается в бизнес или обучение.
Чаще всего кредиты берут люди в возрасте 25-44 лет, а самые "закредитованные" федеральные округа — Сибирский и Уральский.
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Личный счет , Экономика , "Российская газета"
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