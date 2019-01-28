Стало известно, на что россияне чаще берут кредиты

Почти каждый третий житель России (32 процента) выплачивает кредит. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование агентства MAGRAM Market Research.

В среднем заемщики отдают банку 26 процентов своего дохода. Россияне с низкими доходами чаще берут потребительские кредиты (68 процентов), с высокими — ипотеку (54 процента).

Самый распространенный повод для получения потребительского кредита — ремонт квартиры, дачи или дома. Так ответили 32 процента опрошенных. На втором месте — покупка автомобиля (25 процентов). Еще 18 процентов тратят кредит на приобретение бытовой техники и электроники.

На повседневные нужды банковские деньги тратят 13 процентов заемщиков, девять процентов гасят кредитом другой кредит. Семь процентов оплачивают лечение, пять процентов — отпуск или свадьбу, один процент вкладывается в бизнес или обучение.

Чаще всего кредиты берут люди в возрасте 25-44 лет, а самые "закредитованные" федеральные округа — Сибирский и Уральский.