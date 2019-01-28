Россияне намертво застряли в кредитной петле

ЦБ подвел первые итоги развития банковского сектора в 2018 году. По данным регулятора, он оказался достаточно успешным для отрасли: совокупная прибыль увеличилась в 1,7 раза — до 1,345 трлн рублей (в 2017 году было 0,79 трлн рублей). Прирост активов банков в основном обеспечило наращивание кредитного портфеля, в первую очередь, в сегменте физических лиц.

За год задолженность россиян перед банками подпрыгнула на 22,8% — до 14,9 трлн рублей. По сравнению с 2017 годом темпы роста кредитования населения выросли почти вдвое: тогда этот показатель составил 13,2%. Последний раз так лихо граждане влезали в долги накануне кризиса: в 2013 году рост кредитования достиг 30%, а объем задолженности 9,7 трлн рублей.

В корпоративном сегменте динамика тоже положительная, но куда более скромная. Кредитование нефинансовых организаций поднялось всего на 5,8% против 3,7% годом ранее. Кредитный портфель нефинансового сектора увеличился с 30,2 трлн до 33,4 трлн рублей.

Впереди ипотека

Заметное ускорение кредитования физических лиц происходило в условиях постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления, говорится в материалах ЦБ. Рост портфеля в значительной степени был связан с увеличением ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд.

За январь-ноябрь рост числа займов на жилье составил 22,2% (за тот же период 2017 года — 13,5%), а объем задолженности увеличился на 25% и достиг 6,5 трлн рублей. Портфель необеспеченных кредитов к началу декабря расширился на 21,8% (в 2017 году было 10,5%), объем — 7,3 трлн руб. (+22,7% к аналогичной дате прошлого года).

Способствовало кредитному ажиотажу и снижение процентных ставок: средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше одного года в ноябре составила 12,4% годовых (в январе 2018 года — 13,5%).

Вместе с тем, росли и депозиты. Приток средств населения в банки в прошлом году увеличился на 6,5% — до 28,5 трлн рублей. Денег на депозитах и счетах юридических лиц стало больше на 6% (чуть более 28 трлн рублей). При этом в декабре вклады простых граждан прибавлялись медленнее, чем в том же месяце предыдущего года (+3,9% против +4,3%), а вот организации, напротив, пополняли депозиты активнее (+3,3% против +2,8%).

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше одного года поднялась чисто символически — с 6,7% в январе до 6,8% годовых в ноябре 2018 года. Зато в первой декаде текущего января она достигла 7,53% — максимального уровня за последние 1,5 года.

Налетай, подешевело!

Бурный рост кредитования физических лиц в прошлом году связан с двумя факторами, считает главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков . Во-первых, отмеченное ЦБ снижение ставок: по некоторым типам потребительских кредитов она упала радикально, на 3−6%. И, конечно, население решило воспользоваться данной ситуацией.

Однако львиная доля необеспеченных кредитов использовалась вовсе не для новых покупок или ремонта квартир, а для рефинансирования и погашения прежних займов, добавляет эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский

Во-вторых, продолжали снижаться реальные располагаемые доходы населения. И многие люди просто брали потребительские кредиты для того, чтобы протянуть до зарплаты или до получения очередного дохода.

Бурный рост кредитования физических лиц при одновременном скромном увеличении портфеля корпоративных займов является очевидным сигналом застоя в экономике, и ничего хорошего в этом нет, считает Быков.

«Эту тенденцию нельзя назвать здоровой. Если в ближайший год-два ситуация с доходами населения не улучшится, возникнет серьезная угроза роста неплатежей по кредитам и, как следствие, ухудшится устойчивость банковской системы», — прогнозирует он.

Осторожно, окно закрывается!

Частное кредитование растёт потому, что банки по определению не могут существовать без ссудного процента, поясняет Рожанковский. И они наращивают кредитование физических лиц как раз из-за вялого спроса со стороны компаний.

Организации сокращают свои инвестиционные программы в условиях низкого экономического роста и сужающейся операционной маржи: в России сегодня нет стимула к расширению производств. А вот обычные граждане пару лет назад увидели в банковских кредитах источник «сведения концов с концами» на фоне стагнации их доходов и падения покупательской способности из-за девальвации рубля.

«Картина эта медленно вызревала в 2017—2018 годах в контексте реализации гражданами отложенных расходов на первоочередные непродовольственные нужды в ожидании выхода России из кризиса после событий 2014 года и по мере восстановления цен на нефть (чего, как мы понимаем, в реальности может не произойти в ближайшие годы). Существовала надежда, что личные доходы на этом фоне тоже начнут расти, и люди постепенно, за несколько лет, выплатят свои долги банкам», — отмечает эксперт.

Но в ситуации, когда около трети россиян считаются бедными и не зарабатывают достаточно средств даже для покупки некоторых продуктовых товаров и осуществления обязательных платежей (услуги ЖКХ, налоги), «кредитная гонка» почти наверняка закончится, в лучшем случае, падением ликвидности российских банков, а в худшем — банковским кризисом, предупреждает он.

Впрочем, в текущем году спрос населения на кредиты заметно сократиться. Надежды россиян на улучшение материального благосостояния стремительно тают, об этом говорят последние социологические исследования, зато появляется надежда на то, что к увеличению долговой нагрузки они начнут относиться гораздо осмотрительнее. Охладят пыл заемщиков и растущие процентные ставки. И, наконец, закрывается окно возможностей для выгодного рефинансирования кредитов, которое обеспечило значительную долю прошлогоднего прироста.