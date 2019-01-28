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Россияне станут лучше есть 

Lenta.ru + ещё 1 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Потребительская корзина в России станет дороже на 30 процентов. Этой разработкой занимается Министерство труда, об сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа.
Стоимость потребительской корзины увеличится за счет добавления новых продуктов. Предложение внести эти изменения поступило от Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. Его специалисты считают необходимым добавить на пять процентов больше мяса, на 16 процентов — рыбы, на 14 процентов — творога и яиц, на 17 процентов — овощей и фруктов, а также на 11 процентов — птицы.
Рекомендуется сократить в корзине количество соли, сахара, растительных жиров и хлеба. Это связано с увеличением количества россиян, страдающих от диабета и избыточного веса. Принятие изменений в рационе россиян планируется к 2021 году. Стоимость корзины будет зависеть от региона, самые дорогие — на севере страны.
Потребительская корзина состоит из продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. 50 процентов от общей стоимости составляют продовольственные товары, в европейских странах это значение достигает 20 процентов.
Потребительская корзина — это базовый набор товаров и услуг, который рассчитывается для минимального потребления взрослым человеком на протяжении месяца. Показатель является базовым для высчитывания прожиточного минимума в стране и, как следствие, расчет минимального размера оплаты труда.
Ранее сообщалось о проведении эксперимента депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко. Он должен был питаться в течение месяца на 3,5 тысячи рублей — это сумма минимального продуктового набора в регионе. В середине эксперимента Бондаренко заявил о том, что необходимо увеличить стоимость потребительской корзины до 10 тысяч рублей, а прожиточного минимума — до 20 тысяч рублей.
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Личный счет , Экономика , Минтруд , КПРФ , газета "Известия"
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