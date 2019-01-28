Россияне станут лучше есть

Потребительская корзина в России станет дороже на 30 процентов. Этой разработкой занимается Министерство труда , об сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа.

Стоимость потребительской корзины увеличится за счет добавления новых продуктов. Предложение внести эти изменения поступило от Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. Его специалисты считают необходимым добавить на пять процентов больше мяса, на 16 процентов — рыбы, на 14 процентов — творога и яиц, на 17 процентов — овощей и фруктов, а также на 11 процентов — птицы.

Рекомендуется сократить в корзине количество соли, сахара, растительных жиров и хлеба. Это связано с увеличением количества россиян, страдающих от диабета и избыточного веса. Принятие изменений в рационе россиян планируется к 2021 году. Стоимость корзины будет зависеть от региона, самые дорогие — на севере страны.

Потребительская корзина состоит из продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. 50 процентов от общей стоимости составляют продовольственные товары, в европейских странах это значение достигает 20 процентов.

Потребительская корзина — это базовый набор товаров и услуг, который рассчитывается для минимального потребления взрослым человеком на протяжении месяца. Показатель является базовым для высчитывания прожиточного минимума в стране и, как следствие, расчет минимального размера оплаты труда.