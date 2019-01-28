Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.01
$
66.32
75.41
75.40
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.40
75.60
Индексы и котировки Brent
60.46
–0.35 Золото
1299.35
–0.06 РТС
1183.89
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.01
1.1419
–0.0050
14.01
1.1469
24.01
14.01
02.01

Долги россиян ограничили 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
С 28 января вступили в силу новые ограничения по предельному долгу и максимальной ставке потребительского кредита. Правки были внесены в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Закон вносит изменения на договоры, заключенные с 28 января по 30 июня 2019 года. Проценты по договору о потребительском кредите, включая все проценты и неустойки (штрафы, пени) не могут превышать долг более чем в 2,5 раза. После достижения этой отметки, проценты и неустойки перестают взиматься. Процентная ставка не должна превышать 1,5 процента в день, а с 1 июля по 31 декабря 2019 года максимальная ставка будет составлять не более 1 процента в день, а предельный размер долга будет равен двукратному размеру суммы кредита. Информация об этом должна быть указана на первой странице договора о потребительском кредите. Новые ограничения коснутся договоров потребительского займа сроком до одного года.
Изменения также касаются и так называемых займов до зарплаты. На срок до 15 дней можно получить сумму до 10 тысяч рублей. Сумма процентов по нему не должна превышать трех тысячи рублей (или 30 процентов от суммы займа). Ограничения по предельному долгу и максимальной ставке в отношении такого типа займов действовать не будут, вдобавок их запрещено продлевать и увеличивать сумму. В связи с изменениями микрофинансовые организации (МФО) будут вынуждены тщательнее следить за платежеспособностью клиентов. Также в этом году планируется рассмотреть варианты ограничения предельного уровня долга по отношению к доходам.
Ранее сообщалось, что объем кредитов россиян за 2018 год достиг нового рекорда. Их долги увеличились на 22,8 процента. Общий объем долга в номинальном значении сейчас составляет 14,9 триллионов рублей. Это рекордные показатели с докризисного 2013 года.
Последние новости
США договорились с террористами о мире Кремль открестился от охраны Мадуро Кража картины Куинджи из Третьяковки попала на видео
Комментарии1
Личный счет , Экономика
Читайте также
Видео
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Россиян предупредили о еще одном росте цен
Личный счет
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
Дерипаска потерял контроль над активами
Компании
Греф обрадовал россиян прогнозами по ипотеке
Недвижимость
«Лишимся российского газа»: Киев испугался «Турецкого потока»
Компании Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение