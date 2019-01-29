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В России предложили ввести «отпуск по болезни» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»
Депутат горсовета Петрозаводска Александр Анишин предложил законодательному собранию Карелии инициировать изменения в Трудовом кодексе, которые предусматривали бы возможность брать «отпуск по болезни» без больничного листа.
Анишин заявил, что в России «люди вынуждены вызывать доктора и получать у него больничный даже при легком недомогании, иначе — прогул», или же «переносить заболевание „на ногах“, рискуя здоровьем и способствуя тем самым распространению болезнетворных микробов среди коллег по работе», хотя «зачастую для выздоровления достаточно отлежаться всего пару дней», передает РИА «Новости».
По мнению депутата, в случае легкого недомогания работнику следует предоставлять возможность пропуска рабочего времени (от одного до 10 дней) при согласовании с работодателем, но без предоставления больничного листа.
В данный момент Трудовой кодекс предусматривает предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуск без сохранения заработной платы.
При временной нетрудоспособности, подтверждаемой больничным листом, за работником сохраняется место работы и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.
Отметим, что с 1 января 2019 года вступили изменения в Трудовой кодекс, по которым у россиян появятся дополнительные отпуска «специального назначения» на проведение диспансеризации.
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