В России предложили ввести «отпуск по болезни»

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Депутат горсовета Петрозаводска Александр Анишин предложил законодательному собранию Карелии инициировать изменения в Трудовом кодексе, которые предусматривали бы возможность брать «отпуск по болезни» без больничного листа.

Анишин заявил, что в России «люди вынуждены вызывать доктора и получать у него больничный даже при легком недомогании, иначе — прогул», или же «переносить заболевание „на ногах“, рискуя здоровьем и способствуя тем самым распространению болезнетворных микробов среди коллег по работе», хотя «зачастую для выздоровления достаточно отлежаться всего пару дней», передает РИА «Новости»

По мнению депутата, в случае легкого недомогания работнику следует предоставлять возможность пропуска рабочего времени (от одного до 10 дней) при согласовании с работодателем, но без предоставления больничного листа.

В данный момент Трудовой кодекс предусматривает предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуск без сохранения заработной платы.

При временной нетрудоспособности, подтверждаемой больничным листом, за работником сохраняется место работы и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.

Отметим, что с 1 января 2019 года вступили изменения в Трудовой кодекс, по которым у россиян появятся дополнительные отпуска «специального назначения» на проведение диспансеризации.