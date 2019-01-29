Россиянам разрешат брать ипотечные каникулы

Центробанк предложил давать ипотечные каникулы россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Швецова.

Часть банков уже предоставляет ипотечникам возможность реструктуризации и отсрочек выплат. ЦБ хочет, чтобы этот опыт распространился на весь рынок.

По мнению регулятора, совокупная продолжительность ипотечных каникул может составлять максимум один год.

При этом сразу взять год отсрочки не получится, за один раз будет предоставляться не более шести месяцев каникул. По задумке ЦБ, заемщики сами смогут решить, приостанавливать ли оплату полностью или снижать размер выплат.

Каникулы заемщик сможет взять в уведомительном порядке. Отсрочки предлагается давать ипотечникам, потерявшим работу.

Швецов подчеркнул, что банкам не придется создавать повышенные резервы из-за ипотечных каникул. Также у них не будет проблем с ликвидностью, так как почти треть ипотечников опережает график выплат.

Зампред ЦБ считает, что принятие закона об ипотечных каникулах может привести к снижению ставок.

«Мы исходим из того, что финансовый рынок должен улучшать жизненные условия человека, а не загонять его в кабалу», — подчеркнул он.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков заявил, что законопроект об ипотечных каникулах может быть принят в первом квартале 2019-го.