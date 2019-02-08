Названы способы увеличить пенсию

За сотрудника с «белой» зарплатой работодатель платит взносы в государственные внебюджетные фонды. Страховая пенсия такому сотруднику гарантирована, если отчисления поступали не менее 15 лет.

В ПФР посоветовали проверять, действительно ли работодатель перечисляет деньги в фонды. Проверить состояние лицевого счета можно через личный кабинет на сайте ПФР или во время визита в отделение фонда.

Страховую пенсию по старости можно увеличить с помощью добровольных отчислений по ОПС (обязательное пенсионное страхование). Это могут делать индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и россияне, работающие за границей. Кроме того, делать взносы в рамках ОПС может муж за свою жену-домозяйку.

Еще один вариант: откладывать деньги на будущую пенсию с помощью госпрограммы софинансирования пенсионных накоплений. Также можно сделать перерасчет назначенной пенсии за периоды ухода за детьми. По данным ПФР, по итогам перерасчета 2017-2018 годов средний размер увеличения страховой пенсии составил 417 рублей.

В ПФР напомнили, что у человека, решившего оформить пенсию позже наступления пенсионного возраста, выплаты будут больше.

С 2020 года в России планируют запустить систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В рамках ИПК работники будут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать их после выхода на пенсию.

ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах. Размер отчислений ограничен не будет. Новая система призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию.