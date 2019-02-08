Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.01
$
66.22
74.96
75.03
Прогноз
11.02 – 18.02
$
65.56
74.99
Индексы и котировки Brent
61.84
+0.02 Золото
1309.59
+0.03 РТС
1194.38
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
08.02
1.1329
+0.0021
24.01
1.1308
05.02
25.01
14.01

Названы способы увеличить пенсию 

Рамблер + ещё 36 9 часов назад
В Пенсионном фонде России (ПФР) дали советы гражданам, которые хотят увеличить свои будущие пенсии. Как пишет «Российская газета», в первую очередь нужно позаботиться об официальном трудоустройстве.
За сотрудника с «белой» зарплатой работодатель платит взносы в государственные внебюджетные фонды. Страховая пенсия такому сотруднику гарантирована, если отчисления поступали не менее 15 лет.
В ПФР посоветовали проверять, действительно ли работодатель перечисляет деньги в фонды. Проверить состояние лицевого счета можно через личный кабинет на сайте ПФР или во время визита в отделение фонда.
Страховую пенсию по старости можно увеличить с помощью добровольных отчислений по ОПС (обязательное пенсионное страхование). Это могут делать индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и россияне, работающие за границей. Кроме того, делать взносы в рамках ОПС может муж за свою жену-домозяйку.
Еще один вариант: откладывать деньги на будущую пенсию с помощью госпрограммы софинансирования пенсионных накоплений. Также можно сделать перерасчет назначенной пенсии за периоды ухода за детьми. По данным ПФР, по итогам перерасчета 2017-2018 годов средний размер увеличения страховой пенсии составил 417 рублей.
В ПФР напомнили, что у человека, решившего оформить пенсию позже наступления пенсионного возраста, выплаты будут больше.
С 2020 года в России планируют запустить систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В рамках ИПК работники будут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать их после выхода на пенсию.
ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах. Размер отчислений ограничен не будет. Новая система призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию.
Комментарии320
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета"
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
У «Северного потока-2» появился новый противник
Экономика В мире
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Азия
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение