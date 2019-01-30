Россиян начали «разводить» с телефонов Сбербанка

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Сотрудников Сбербанка заподозрили в обмане россиян 

Рамблер + ещё 15 2 часа назад
Мошенники начали обманывать клиентов Сбербанка звонками с номеров Сбербанка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на публикации их жертв в соцсетях.
Судя по ним, мошеннические звонки происходят с номеров контактного центра Сбербанка 900 и +7 (495) 500-55-50.
Собеседник представлялся сотрудником кредитной организации, доказывая это усомнившимся СМС-сообщением с номера 900, а также знанием фамилии, имени и отчества клиента, его паспортных данных, а также последних транзакций и остатка на счете.
Глава лаборатории практического анализа защищенности «Инфосистемы Джет» Лука Сафонов объяснил, что звонки и СМС от мошенников с настоящих номеров Сбербанка вполне возможны с помощью мобильных приложений, которые меняют номер.
Сбербанк прокомментировал телефонную атаку на клиентов
В свою очередь, информацию о клиентах, по его словам, преступники могут добыть в социальных сетях.
Между тем начальник службы информационной безопасности одного из крупных банков на условиях анонимности заявил, что мошенники могут узнавать информацию о клиентах от инсайдеров в самих кредитных организациях, то есть их сотрудников.
«Сейчас инсайдеру достаточно легко найти рынок сбыта», — отметил собеседник издания.
Комментарии41
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