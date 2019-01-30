Россиян начали «разводить» с телефонов Сбербанка

Сотрудников Сбербанка заподозрили в обмане россиян

Мошенники начали обманывать клиентов Сбербанка звонками с номеров Сбербанка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на публикации их жертв в соцсетях.

Судя по ним, мошеннические звонки происходят с номеров контактного центра Сбербанка 900 и +7 (495) 500-55-50.

Собеседник представлялся сотрудником кредитной организации, доказывая это усомнившимся СМС-сообщением с номера 900, а также знанием фамилии, имени и отчества клиента, его паспортных данных, а также последних транзакций и остатка на счете.

Глава лаборатории практического анализа защищенности «Инфосистемы Джет» Лука Сафонов объяснил, что звонки и СМС от мошенников с настоящих номеров Сбербанка вполне возможны с помощью мобильных приложений, которые меняют номер.

В свою очередь, информацию о клиентах, по его словам, преступники могут добыть в социальных сетях.

Между тем начальник службы информационной безопасности одного из крупных банков на условиях анонимности заявил, что мошенники могут узнавать информацию о клиентах от инсайдеров в самих кредитных организациях, то есть их сотрудников.