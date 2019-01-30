ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян

СМИ сообщили о возможном риске для денег россиян при разработке системы быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП), разработанная Банком России вместе с 12 пилотными участниками, может нарушать закон о банковской тайне и поставить клиентов перед угрозой мошенничества, пишут «Ведомости»

СБП создавалась для быстрых переводов денежных средств с карты на карту по номеру мобильного телефона, независимо от того, какому банку принадлежит счет. Одной из задач, которую предстояло решить создателям системы — как переводить деньги человеку, если к одному номеру мобильного у него привязаны карты разных банков.

Рабочий вариант решения этой проблемы — предоставить клиенту самостоятельно решать, с какой из карт совершать перевод, однако представители Национальной системы платежных карт (НСПК, дочка ЦБ, которая и разрабатывает СБП) утверждают, что этот вопрос не прорабатывался вовсе.

Такой сценарий нарушает закон о банковской тайне: отправитель средств узнает, в каких банках открыты счета его адресата, что угрожает его безопасности. Зная, в каком банке у пользователя лежат деньги, мошенники могут эффективнее обманывать клиентов, представляясь сотрудником банка.

Представители платежной системы «Золотая корона» видят решение проблемы в заключении соглашения с клиентом о раскрытии информации или выборе приоритетного счета, на который будут автоматически приходить денежные средства.

В Центробанке предложили отправителям самостоятельно связываться с получателем и уточнять, куда именно направить деньги.

Проект Национальной системы платежных карт СБП начал действовать с 28 января. На данный момент в нем участвуют 11 банков и система денежных переводов «Золотая Корона», в будущем планируется подключение еще 40 организаций. Комиссия за транзакцию составляет от 50 копеек до 3 рублей.