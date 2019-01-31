Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
97.10
$
65.84
75.40
62.00
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.40
75.60
Индексы и котировки Brent
62.25
+0.84 Золото
1320.52
+0.08 РТС
1198.99
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
31.01
1.1502
+0.0111
17.01
1.1391
28.01
17.01
06.01

Какие профессии разлюбили россияне 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Последние несколько лет на российском рынке труда идет перераспределение занятости между секторами экономики. В реальном секторе, на промышленных предприятиях она становится меньше, а в сфере облуживания заметно растет.
Такие выводы сделали специалисты ВНИИ труда в рамках госзадания по теме "Научный анализ современных тенденций и проблем развития национального рынка труда. Разработка научно-обоснованных предложений по сокращению профессионально-квалификационного дисбаланса на рынке труда" (есть в распоряжении "РГ").
Начиная с 2012 года особенно быстрыми темпами росла занятость в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания. Количество работников, занятых в этих сферах, выросло на 20 процентов (306 тысяч человек) и на 19,8 процента (644 тысяч человек) соответственно.
За то же время работников стало больше: на 10,7 процента (156 тысяч человек) — в финансовой и страховой сферах, на 9,7 процента (116 тысяч человек) — в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. На транспорте рост составил 4,9 процента (286 тысяч человек).
А в реальном секторе экономики занятость снижалась. В сельском хозяйстве работников стало меньше почти на миллион (19,6 процента). В строительстве — на 62 тысячи человек (1,2 процента), в промышленности — на 358 тысяч человек (2,5 процента).
Российская Газета: последние новости
Россияне сообщили о лучшей валюте для хранения накоплений Стали известны новые размеры социальных выплат Россиянам будут присваивать персональные кредитные рейтинги
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Видео
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Россиян возмутили газовые проверки
Личный счет Общество
Убытки России: Украина забирает «дочки» за Крым
Компании Статьи
Из украинцев выбьют долги за газ
Экономика В мире
Россиян начали «разводить» с телефонов Сбербанка
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение