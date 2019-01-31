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ЦБ рассказал о новой угрозе россиянам при посещении банков 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Граждане, сдающие данные в единую биометрическую систему (ЕБС), оказались введены в заблуждение действиями банков. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которую цитирует «Интерфакс».
Путаница происходит в связи с тем, что некоторые банки разрабатывают свою систему сбора биометрических данных (например, Сбербанк). Их клиенты думают, что сдают биометрию для единой системы и рассчитывают на то, что смогут получать услугу и в других финансовых организациях, но оказываются неправы. Сейчас регулятор ищет способы решения этой проблемы. Подключение всех отделений российских банков планируется к концу 2019 года.
По словам Набиуллиной, ЦБ заинтересован в клиентоориентированной практике приема биометрии. «Сейчас биометрию технически способны принимать четыре тысячи отделений банков. Но, как показала работа во второй половине прошлого года, банкам, конечно, нужно больше времени на оснащение своих отделений необходимым оборудованием, на реализацию требований по информационной безопасности», — отметила глава ЦБ. Несмотря на заинтересованность клиентов в новой технологии, ее тестирование пока что подтверждает неудобный формат.
Сбор биометрических данных в российских банках начался с 1 июля 2018 года. Данные хранятся в ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком». При помощи данной системы клиенты смогут получать финансовые услуги дистанционно в любом банке. Также были указаны недостатки данного механизма, которые связаны с сохранностью личных данных. Это может позволить злоумышленникам действовать от имени других людей.
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала о противоречиях, которые возникают между регулятором и Сбербанком. Одним из главных является ситуация со сбором биометрических данных россиян, описанная Набиуллиной.
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Комментарии1
Личный счет , Ольга Скоробогатова , Сбербанк России , Центральный банк России
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