Кредитный рейтинг осложнит россиянам трудоустройство

Опрошенные «Ура.ру» эксперты заявили, что у россиян с низким кредитным рейтингом возникнут проблемы при трудоустройстве.

С 31 января этого года россиянам начали присваивать персональные кредитные рейтинги: узнать свой рейтинг и получить выписку о кредитной истории можно на портале госуслуг.

Глава центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отметил, что кредитный рейтинг может говорить о финансовой зрелости и независимости человека, а также дать ему косвенную личностную характеристику. Эти данные важны для работодателей.

По мнению Иванова, в «отдельных случаях» компании будут учитывать уровень закредитованности соискателя.

Глава проектов НП «Эксперты рынка труда» Ольга Глухова заявила, что соискателю с большими обязательствами по кредитам могут предложить низкую зарплату или худшие условия труда, так как выбора у него не будет.

При этом экономист Антон Шабанов отметил, что работодатели и раньше запрашивали информацию в бюро кредитных историй.