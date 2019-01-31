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Кредитный рейтинг осложнит россиянам трудоустройство 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Опрошенные «Ура.ру» эксперты заявили, что у россиян с низким кредитным рейтингом возникнут проблемы при трудоустройстве.
С 31 января этого года россиянам начали присваивать персональные кредитные рейтинги: узнать свой рейтинг и получить выписку о кредитной истории можно на портале госуслуг.
Глава центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отметил, что кредитный рейтинг может говорить о финансовой зрелости и независимости человека, а также дать ему косвенную личностную характеристику. Эти данные важны для работодателей.
По мнению Иванова, в «отдельных случаях» компании будут учитывать уровень закредитованности соискателя.
Глава проектов НП «Эксперты рынка труда» Ольга Глухова заявила, что соискателю с большими обязательствами по кредитам могут предложить низкую зарплату или худшие условия труда, так как выбора у него не будет.
При этом экономист Антон Шабанов отметил, что работодатели и раньше запрашивали информацию в бюро кредитных историй.
В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) рассказали РИА Новости, что высокий кредитный рейтинг имеют 78 процентов россиян (61 миллион человек). У девяти процентов населения средний рейтинг (менее семи миллионов человек), а у 13 процентов — низкий (десять миллионов человек).
Комментарии1
Личный счет , Недвижимость , Олег Иванов , Ольга Глухова , РИА Новости
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