Как НДС повлиял на чек россиян

Аналитики зафиксировали, что в первый месяц 2019 года россияне стали больше оставлять денег на автозаправочных станциях, в супермаркетах, ресторанах и кафе, пишут «Известия» , ссылаясь на статистику оператора фискальных данных «Такском». По словам экспертов, средний чек россиян в заведениях растёт из-за повышения НДС с 18 до 20%.

По информации издания, по сравнению с декабрём 2018 года средний чек на АЗС в 2019 году вырос на 8% и составил 1250 рублей. По мнению специалистов, в эту сумму заложена не только стоимость топлива, подорожавшего в связи с ростом НДС, но и сопутствующих товаров, на продажу которых приходится около 40% оборота АЗС. Например, по данным «Такском», автолюбители стали на 20% больше денег тратить на кофе — в среднем 130 рублей.

На 11% «подорожал» средний чек россиянина в в продовольственных магазинах. В среднем покупатель начал оставлять в супермаркете по 750 рублей за раз.

По словам главы Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, кроме повышения НДС, цены повысились ещё из-за роста стоимости электроэнергии и инфляции.

Наконец, ощутимое увеличение трат почувствовали на себе посетители заведений общепита. В кафе и ресторанах средний чек в начале 2019 года вырос на 9% и составил 1200 рублей.