Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.48
$
65.65
75.19
75.22
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
60.81
–0.20 Золото
1321.36
+0.00 РТС
1212.62
–0.15
Динамика валют
EUR / USD
01.02
1.1471
+0.0080
17.01
1.1391
29.01
18.01
07.01

Зарплаты россиян выросли вопреки доходам 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Реальные зарплаты россиян в 2018 году выросли на 4,6 процента без учета эффекта майского указа президента от 2012 года, подсчитал ЦБ.
«По итогам 2018 года прирост реальной заработной платы составил 6,8 процента, что близко к прогнозу Банка России (7–8 процентов), опубликованному в Докладе. С исключением эффекта выполнения майских указов прирост реальной заработной платы оценивается на уровне 4,6 процента», — говорится в информационно-аналитическом материале за декабрь 2018 года.
Под эффектом выполнения майских указов (2012 года) имеется в виду единовременное повышение зарплат бюджетникам перед прошлогодними президентскими выборами. Сделано это было для достижения показателей, прописанных в указах.
По данным Росстата, с учетом этого фактора рост реальные зарплаты выросли на 6,8 процента, номинальные (без поправки на инфляцию) — на 9,9 процента.
Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян (совокупные доходы с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных платежей, таких как налоги) снизились по итогам 2018 года пятый год подряд. Итоговое снижение составило 0,2 процента против 1,7 процента в 2017 году.
Последние новости
Кремль высказался о бедах «Газпрома» США заподозрили в желании измотать Россию В Генпрокуратуре решили раскрыть тайну гибели группы Дятлова
Комментарии3
Личный счет , Экономика , Центральный банк России
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Россия вывезла золото для Венесуэлы
Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Новая мегастройка России резко подорожала
Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение