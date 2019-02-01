Россияне ухудшают сберегательное поведение

Склонность населения России к сбережениям упала за прошлый год практически втрое. Если в начале 2018-го норма сбережения находилась примерно на уровне 8,5%, то под конец года снизилась примерно 2,5%, следует из материалов Центробанка . Она сокращалась два года подряд и остаётся на низком уровне в сравнении с 2017 годом, когда показатель повышал 20%. Впрочем, граждане по-прежнему предпочитают больше сберегать, чем потреблять, и такая ситуация будет сохраняться в ближайшие пару лет, указывают эксперты.

Норма сбережения россиян стабилизировалась в декабре 2018-го после значительного снижения в ноябре, отмечают эксперты ЦБ в очередном комментарии «Экономика: факты, оценки, комментарии». Так, норма сбережения в предпоследний месяц года упала примерно с 4,5% до 2,7%, а в декабре снижение замедлилось примерно до 2,5%. Показатель снизился за весь прошлый год почти на шесть процентных пунктов — примерно с 8,5−9%. Прошлый год стал вторым подряд, когда падает норма сбережения. Сейчас она остаётся на низком уровне относительно 2015−2017 годов, констатируют в Центробанке.

Несмотря на это, в ЦБ видят, что «не происходит какого-то резкого изменения сберегательной модели населения, перехода на потребительскую», рассказывала председатель Банка России Эльвира Набиуллина накануне, 31 января на ежегодной встрече с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

Это следует из того, поясняла глава ЦБ, что прирост вкладов россиян ожидаемо замедлился — до 6,5% по итогам года. Впрочем, добавила она, это «абсолютно нормальные» темпы, учитывая динамику доходов граждан. Она уже пятый год отрицательная, следует из данных Росстата . Реальные доходы россиян (с учётом единовременной выплаты пенсионерам 5 тыс. рублей в 2017-м) сократились по итогам прошлого года на 0,2%, рапортовали в статведомстве в конце января.

На этом фоне уже четыре года подряд подает доля сбережений в структуре доходов населения, следует из материалов Росстата. Если этот показатель по итогам 2015-го равнялся 16,9%, то под конец прошлого года он уменьшился вдвое — до 8,1%. Всё большую долю занимает покупка товаров и услуг, а также обязательные платежи и взносы — 74,9% и 11,8% соответственно. В структуре последних растёт уже 10 лет подряд доля налогов и сборов. Если в 2009-м она составляла 6,3%, то сейчас приближается к 7%, следует из данных статведомства.

Переход от сберегательной модели поведения населения к потребительской возможен лишь в условиях стабилизации и роста благосостояния граждан, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. На фоне пяти лет снижения реальных располагаемых доходов из-за инфляционного давления, девальвации рубля и изменений пенсионного законодательства сейчас можно наблюдать весьма «нездоровый» процесс смены потребительских настроений, рассуждает эксперт

«Текущая поведенческая модель россиян может характеризоваться «фиктивным потреблением». Другими словами, при наличии однозначных факторов снижения благосостояния потребительский спрос оказывается под масштабным давлением», — поясняет Покатович.

Однако потребление не сокращается, как следует из данных Росстата. Напротив, оборот розничной торговли увеличился за прошлый год на 2,6%, достигнув 31,5 трлн рублей. Этот рост — результат «увлечения» россиян кредитами; заёмные деньги уже три года подряд являются одним из основных источников финансирования спроса, отмечали эксперты департамента исследований и прогнозирования Центробанка. Размер долга граждан по кредитам за 2018-й достиг рекордных за пять лет 14,9 трлн рублей, сообщали ранее в ЦБ. Это почти половина от объёма оборота розницы.

Наталья Зубаревич. Объём сбережений населения растёт, но в структуре расходов россиян доля накоплений снижается. Это означает, что «добавляют» накопления только самые высокодоходные группы населения, очень узкий «слой» граждан, поясняет эксперт в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ

«Россияне постепенно меняют модель накопления на модель потребления, потому что «по уши» залезли в кредиты», — констатирует она.

Важный фактор роста потребительских кредитов — это снижение процентных ставок в первом полугодии 2018-го, рассуждает директор по аналитике инвестиционного блока банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев . Однако улучшение условий доступа россиян к заёмным деньгам фактически завершилось в сентябре прошлого года, добавляет он. В определённой перспективе это формирует риски резкого ухудшения кредитоспособности населения и ускоренного сжатия потребительского спроса, предупреждает Антон Покатович из «БКС Премьер».

В среднесрочной перспективе потребительская модель поведения населения сохранится, прогнозирует Дмитрий Харлампиев. Однако удовлетворять спрос за счёт займов будет всё труднее, следует из его слов: рост процентных ставок, повышение НДС до 20%, ускорение инфляции, отсутствие перспектив роста реальных доходов населения негативно скажутся на темпах кредитования.