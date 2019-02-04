Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД). Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.
"С февраля на единый платежный документ будут наносить двухмерный штрихкод, или QR-код. Это позволит быстрее оплачивать коммунальные услуги через мобильные приложения банков", — говорится в сообщении.
Для оплаты пользователям будет достаточно отсканировать QR-код с помощью смартфона, проверить автоматически заполненные реквизиты и подтвердить операцию.
Отмечается, что проект реализован при участии департамента информационных технологий города Москвы.
Также москвичи смогут оплатить коммунальные услуги в терминалах с функцией сканирования QR-кода или онлайн на сайте mos.ru. Кроме того, будет доступна оплата в отделениях банков и "Почты России".