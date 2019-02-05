Россияне не в состоянии платить по кредитам

Около 16% российских заемщиков испытывали сложности с выплатой кредитов в начале 2019 года. Остальные 84% вносили платежи вовремя и в полном объеме, так что они вполне могут рассчитывать на хороший или отличный кредитный рейтинг, считают в Национальном бюро кредитных историй.

В своих расчетах компания опиралась на собственную базу, где собраны кредитные истории 96 млн россиян. Они сформированы банками, МФО, кредитными потребительскими кооперативами и т. д. (всего более 4200 кредиторов) и содержат информацию о кредитных заявках, выданных и погашенных кредитах, а также о том, как эти долги обслуживались в течение всего срока действия.

Кредитный рейтинг — это оценка качества заемщика на основе таких сведений. К заемщикам с негативным показателем относятся те, кто имеет существенные сложности в обслуживании долговых обязательств. Оценкой «хорошо» могут похвастаться должники с краткосрочными и незначительными сложностями в выплате кредитов, а также с небольшим опытом в обслуживании займов различных типов. Опытные заемщики, которые легко справляются с кредитными обязательствами, получают высший балл — отлично.

С 31 января 2019 года россияне имеют право дважды в год бесплатно получить свой кредитный рейтинг в разных бюро кредитных историй.

Могло быть и хуже

По данным НБКИ, более 81 млн человек являются заемщиками хорошего или отличного качества. В декабре 2018 года их число увеличилось на 7,5 млн, по сравнению с тем же периодом 2017 года. Все больше россиян ответственно подходят к обслуживанию кредитных обязательств, поясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин

Повышение ответственности — это обоюдный процесс, добавляет профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков: с одной стороны, граждане действительно стали более трезво оценивать свои кредитные возможности, с другой — и банки тщательно фильтруют заявки и не выдают кредиты, кому попало.

«Отсюда вытекает и кредитная дисциплина более высокая. Кредитный процесс стал более отлаженный. И сами банки стали лучше работать, и заемщики немножко другими стали», — говорит эксперт.

Однако количество заемщиков плохого качества все же настораживает специалистов. С одной стороны, в ситуации, когда реальные доходы населения падают пятый год подряд, 16% — это еще «цветочки», могло быть значительно хуже, отмечает директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков . Но с другой стороны, если у шестой части заемщиков возникают проблемы с расплатой по кредитам — это очень плохо.

«Это достаточно много людей. И это создает большие риски по банковской системе, вынуждает ее поднимать ставки. Но поскольку поднимать их не получается, потому что на рынке есть монополисты с дешевыми ресурсами, растет угроза дефолтов. У нас банки сыплются, как перезревшие яблоки», — описывает ситуацию эксперт.

Не очень понятно, о каких сложностях с выплатами кредитов идет речь в исследовании, подхватывает тему Юденков. Одно дело, если они со скрипом, но все-таки погашаются. Тогда доля плохих заемщиков примерно соответствует количеству людей с доходами ниже прожиточного минимума, и вполне естественно, что их кредитный рейтинг оставляет желать лучше. Но если говорить о невозвратах, доля свыше 10% — это уже критично.

Методика расчетов неясна, соглашается доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов. Сложно представить, что 96 млн россиян имеют кредиты, отмечает он. Соответственно, возникает вопрос: сколько реальных заемщиков в этих цифрах, сколько среди них трудоспособных граждан, за какой период информация, понадобятся ли этим людям кредиты вообще. Представленные НБКИ результаты слишком обобщенные и абстрактные, считает эксперт.

Бессмысленный и бесполезный

В целом специалисты скептически относятся к кредитному рейтингу физических лиц. Безусловно, финансовая система должна отслеживать злостных неплательщиков, но оценивать всех подряд бессмысленно и аморально, когда речь идет о людях, уверен Солодков.

«Давайте мы все-таки как-то разберемся с юридическими лицами, выставим им всем нормальные кредитные рейтинги, а потом займемся «физиками»», — поддерживает Юденков.

К тому же, подобные рейтинги рядовых граждан на самом деле — лишняя и бессмысленная информация, бесполезная как для банков, так и для заемщиков.

«Я сам — заемщик с большим стажем, исполнительный и т. д., но ни разу банки не понизили мне процентную ставку, она все время росла. Не работает все это», — сетует Юденков.

Если все те 84% россиян, которые по версии НБКИ имеют хороший и даже отличный кредитный рейтинг, обратятся, например, в «Сбербанк» , больше половины получат отказ, полагает Бадалов. Внутренние процедуры оценки кредитоспособности никто не отменял. И даже при условии высокого кредитного рейтинга заемщики могут не соответствовать требованиям банка.

«У таких учреждений собственные методики, которые должны соответствовать требованиям ЦБ — и это самое главное. Ни один банк не рискнет ссылаться на сторонний кредитный рейтинг, потому что потом придется объяснять регулятору, почему он оценил кредитоспособность заемщика именно так, а не иначе», — поясняет эксперт.

Банки более строго подходят к отбору заемщиков, нежели МФО и кредитные кооперативы. И говоря о рейтинге конкретного человека, нужно понимать, из чего соткана его кредитная история и есть ли она вообще.

В России еще осталось достаточно много людей, которые никогда не брали кредитов или займов. Рейтинг у них, очевидно, будет хороший, потому что в анамнезе нет просрочек и прочих прегрешений. Но является ли это гарантией платежеспособности и добросовестности потенциального клиента? Есть также категория граждан, которые получали только займы в МФО или ломбардах. И даже если у них будет хороший кредитный рейтинг, с позиции банков они все равно будут являться плохими заемщиками.

В отличие от коллег Бадалов не считает кредитные рейтинги совсем уж бессмысленным нововведением, но признает, что на данном этапе они бесполезны. Это лишь первый шаг на очень долгом пути, предупреждает он. Как минимум, для начала нужно унифицировать методики присвоения таких рейтингов, чтобы это соответствовало требованиям и ЦБ, и самих коммерческих банков.

Сегодня, по словам эксперта, на финансовом рынке много таких нововведений, но все это находится в зачаточном виде, и неизвестно, когда достигнет нормально работающего состояния.