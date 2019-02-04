Россиянам рассказали, как получить дополнительный выходной

Жители России могут получить дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации, сообщает Российская газета ». Для этого необходимо подать письменное заявление в адрес работодателя.

Специалисты Министерства труда отметили, что по закону россияне не обязаны предоставлять начальству документы, подтверждающие использование выходного дня, однако, во избежание конфликтных ситуаций в медицинских учреждениях выдают соответствующие справки. В них зафиксирован только факт прохождения гражданина диспансеризации без какой-либо информации о его состоянии здоровья.

По информации «РГ», чтобы пройти процедуру в московской поликлинике, необходимо заранее выбрать дату и согласовать её с администрацией медучреждения. Эксперты советуют работодателя также извещать заранее: в отдел кадров следует написать письменное заявление об освобождении от работы с сохранением зарплаты.

Право на оплачиваемое время для прохождения диспансеризации у россиян появилось со вступлением в силу поправок в Трудовой кодекс 1 января 2019 года. Получить дополнительный выходной можно раз в три года, пенсионеры и люди предпенсионного возраста имеют право освободиться от работы на два дня в течение каждого года.