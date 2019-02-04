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Как сменить профессию после 40 лет 

Рамблер 2 часа назад
Фото: «Иван Васильевич меняет профессию»
Преодоление страхов, знание своих преимуществ и учеба помогут сменить профессию после 40 лет.
Обычно с профессиональным кризисом люди сталкиваются уже к 30 годам.
Обычно такие люди объясняют свое непреодолимое желание кардинально сменить сферу деятельности исчерпанием всего, чего могли достичь в нынешней. Некоторые же стремятся стать богаче или лучше.
Обычно столкнувшиеся с профессиональным кризисом люди боятся своего желания. Одни считают, что все, чего они добились ранее, не имеет ценности, и опасаются, что так будет и с новой профессией.
Однако едва ли найдется человек, который не сумеет вычленить из многолетнего опыта одной профессии нечто полезное для другой.
Многих пугает отсутствие профильного образования для новой профессии. Эта проблема решается двумя способами: прочтением предыдущего абзаца либо получением нового образования.
При этом второй способ вовсе не означает прерывания трудовой деятельности на учебную на несколько лет, ведь высшее образование бывает заочным, а разнообразные курсы — вечерними.
Это же позволит избежать и другого, возможно, сильнейшего, страха, связанного со сменой профессии, а именно страха безденежья. Учиться можно в свободное от нынешней профессии время, а в новую входить постепенно, например, работая на полставки и там, и там.
Кроме того, решившим сменить профессию людям не стоит забывать, что одной они уже овладели, поэтому в случае неудачи в новой всегда могут вернуться.
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