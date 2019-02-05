Назван размер средней зарплаты в Москве

Средняя зарплата в Москве в 2018 году составляла 80,8 тысячи рублей в месяц, свидетельствует статистика Мосгорстата.

Служба представила индикатор динамики среднемесячной номинальной и реальной начисленной зарплаты в столице в январе-ноябре прошлого года.

Согласно ему, в январе 2018-го среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляла 70,2 тысяч, в феврале — 80,1, в марте — 84,1, в апреле — 89,3, в мае — 81, в июне — 90, в июле — 80,9, в августе — 77,6, в сентябре — 77,2, в октябре — 79,1, в ноябре — 78,9.

Среднее арифметическое этих сумм составляет чуть более 80,8 тысячи. Это почти на 13% больше среднего арифметического зарплат в январе-ноябре 2017 года (70,3 тысячи).