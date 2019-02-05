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Назван размер средней зарплаты в Москве 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Средняя зарплата в Москве в 2018 году составляла 80,8 тысячи рублей в месяц, свидетельствует статистика Мосгорстата.
Служба представила индикатор динамики среднемесячной номинальной и реальной начисленной зарплаты в столице в январе-ноябре прошлого года.
Согласно ему, в январе 2018-го среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляла 70,2 тысяч, в феврале — 80,1, в марте — 84,1, в апреле — 89,3, в мае — 81, в июне — 90, в июле — 80,9, в августе — 77,6, в сентябре — 77,2, в октябре — 79,1, в ноябре — 78,9.
Среднее арифметическое этих сумм составляет чуть более 80,8 тысячи. Это почти на 13% больше среднего арифметического зарплат в январе-ноябре 2017 года (70,3 тысячи).
Личный счет , Экономика
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