Москвичам придется платить за метро по-новому

Московский метрополитен заказал разработку новой системы оплаты проезда по зонам, внедрение которой начнется с 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из участников ИT-рынка.

По словам собеседника агентства, метрополитен уже провел тендер на внедрение новой билетной системы и выбрал исполнителя проекта. По требованию предприятия, в проект системы должна быть заложена поддержка разделения тарифов по зонам.

Подобные системы оплаты проезда в метро действуют в Париже, Барселоне, Лондоне и Шанхае. Чем дальше станция расположена от центра, тем дороже проезд. Стоимость проезда в рамках такой системы может увеличиваться за каждый десяток километров.

Тендер выиграл разработчик программного обеспечения «Программный продукт». Стоимость контракта составила 670 миллионов рублей.

Представитель подземки пояснил РБК , что в рамках тендера создадут систему, которая обеспечит оплату и контроль проезда на московском общественном транспорте, а также персонификацию карты «Тройка». В техническом задании предусмотрены разные виды контроля билетов: как на входе, так и на выходе.

Из техзадания также следует, что новая система должна объединить перевозчиков, работающих на территории Москвы и Новой Москвы. К системе подключат функцию оплаты каршеринга, велопроката, билетов в кино, театр, на выставки.

Определение стоимости поездки может стать многоступенчатым, зависящим от времени суток, зональности, произведенных пересадок, используемых видов транспорта.

В документации к тендеру метрополитена отмечалось, что в 2012 году территория Москвы выросла в 2,5 раза. Из-за этого зона действия столичного транспорта расширилась, возникла необходимость ввода тарифных зон.

После завершения разработки валидаторы в вестибюлях станций должны заработать в режимах «контроль выхода для обеспечения зональной тарификации» и «валидация прохода зоны (без направления)».