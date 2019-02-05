Сбербанк ухудшил условия для россиян

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Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам 

Банки.ру 3 часа назад
Сбербанк изменил условия потребительского кредитования, следует из размещенной на сайте банка информации.
Теперь кредит «На любые цели» (ранее — «Новогодний») предоставляется максимум на пять лет (ранее — семь лет) под 13,9—19,9% годовых в зависимости от суммы кредита. Прежде ставки для открытого рынка составляли 12,4—19,4% годовых при сроке финансирования до пяти лет и 13,9—19,9% годовых — от пяти до семи лет при подаче заявки в офисе банка.
За оформление заявки онлайн была предусмотрена скидка к ставке 0,5 процентного пункта для кредитов до пяти лет, которая сейчас отменена.
«Банк сократил срок кредитования, при этом сохранив диапазоны ставок, действовавшие для долгосрочных кредитов (от пяти лет). В итоге повышение составило 0,5—1,5 процентного пункта в зависимости от суммы кредита», — комментирует эксперт по потребительским кредитам Банки.ру Ольга Жидкова.
Суммы финансирования по продукту не изменились и составляют 5 млн рублей для зарплатных клиентов и 3 млн рублей для других заемщиков.
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Комментарии30
Личный счет , Видео , Сбербанк России , Banki.ru
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