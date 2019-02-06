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Сбербанк рассказал о судьбе украденных с карт клиентов денег 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о возможности возврата средств, которые были украдены с банковских карт россиян мошенниками.
По его словам, по каждому случаю проводится отдельная проверка и если будет выявлена запоздалая реакция сотрудников сбербанка, то деньги клиенту будут возвращены.
«Если есть хоть какой-то намёк, что человек мог потерять деньги в связи со спорной ситуацией, либо в связи с тем, что наши сотрудники в call-центре отреагировали на 1-2 секунды позже требуемого — банк возвращает деньги», — рассказал Кузнецов РИА Новости.
Он также признал, что клиенты теряют относительно небольшие суммы денег, однако подчеркнул, что примерно 85-87% — это добровольные и сознательные переводы клиентов на счета мошенников. При этом представитель Сбербанка отказался назвать среднюю сумму потерь россиян.
Вместе с тем показатель потерь самого Сбербанка от деятельности хакеров равен нулю уже несколько лет подряд.
В завершении разговора Кузнецов напомнил о том, что Сбербанк никогда не звонит клиентам и не просит сообщать данные по карточкам.
Ранее News.ru писал о том, что россияне всё чаще становятся жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров Сбербанка и знают многое о клиенте. Эксперты полагают, что такая осведомлённость возможна лишь в случае получения данных нелегальным путём из банка, например путём покупки у сотрудников.
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Комментарии
Личный счет , Станислав Кузнецов , Сбербанк России , РИА Новости
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