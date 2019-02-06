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ПФР потребовал от пенсионера вернуть три копейки 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пользователь «Пикабу» paulyvans021 опубликовал письмо челябинского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) , в котором чиновники потребовали от пенсионера вернуть три копейки переплаты.
По данным «Комсомольской правды», такое письмо получил отец пользователя.
В документе указано, что из-за пересмотра размера пенсии за период с 18 по 30 июня 2018 года мужчине «излишне выплатили» 00 рублей 03 копейки.
«В связи с образовавшейся переплатой просим вас возместить вышеуказанную сумму», — попросили в ПФР.
«КП» назвала письмо «примером бюрократии в действии». Чтобы вернуть три копейки, ПФР потратил 25 рублей на отправку письмо. Такую же комиссию пенсионер заплатит в банке, чтобы рассчитаться с фондом.
Пользователи отметили, что три копейки можно было просто удержать с одной из последующих пенсий.
Они рассказали, что также попадали в похожие ситуации: с одного из пользователей налоговая второй год пытается взыскать 15 копеек пеней, с другого ПФР в 2006 году взыскал один рубль в судебном порядке.
Комментарии4
Личный счет , Рынки , Пенсионный фонд РФ
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