Когда перестанут расти цены на продукты

К маю 2019 года инфляция в России замедлится с январских пяти процентов до 4,6 процента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз РЭУ имени Плеханова.

По мнению экспертов, уже в феврале рост цен в России затормозится, так как инфляция снизится до 4,8 процента.

Аналитики считают, что сейчас основной причиной роста цен является плодоовощная продукция, в частности, помидоры, капуста и морковь. Цены растут в связи с сезонностью, поэтому к лету вклад овощей в инфляцию сократится.

В январе 2019-го заметнее всего подорожали помидоры — на 15,9 процента, стоимость капусты выросла на 11,3 процента, огурцов — на 7,2 процента, рост цен на морковь составил 6,6 процента, репчатый лук подорожал на 6,2 процента, а картофель — на 5,3 процента.

«Известия» отмечают, что при этом яйца и свинина подешевели на 0,6 процента, а подсолнечное масло — на 0,1 процента.

Один из авторов прогноза, доцент РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев пояснил, что ускорение роста цен в 2019-м также связано с ростом НДС с 18 до 20 процентов и декабрьским падением курса рубля.