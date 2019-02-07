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Когда перестанут расти цены на продукты 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: ТАСС
К маю 2019 года инфляция в России замедлится с январских пяти процентов до 4,6 процента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз РЭУ имени Плеханова.
По мнению экспертов, уже в феврале рост цен в России затормозится, так как инфляция снизится до 4,8 процента.
Аналитики считают, что сейчас основной причиной роста цен является плодоовощная продукция, в частности, помидоры, капуста и морковь. Цены растут в связи с сезонностью, поэтому к лету вклад овощей в инфляцию сократится.
В январе 2019-го заметнее всего подорожали помидоры — на 15,9 процента, стоимость капусты выросла на 11,3 процента, огурцов — на 7,2 процента, рост цен на морковь составил 6,6 процента, репчатый лук подорожал на 6,2 процента, а картофель — на 5,3 процента.
«Известия» отмечают, что при этом яйца и свинина подешевели на 0,6 процента, а подсолнечное масло — на 0,1 процента.
Один из авторов прогноза, доцент РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев пояснил, что ускорение роста цен в 2019-м также связано с ростом НДС с 18 до 20 процентов и декабрьским падением курса рубля.
Прогноз РЭУ имени Плеханова оптимистичнее, чем ожидания зампреда Центробанка Ксении Юдаевой. Ранее она заявила, что к концу марта рост цен может разогнаться до шести процентов.
Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Никита Моисеев , Ксения Юдаева , Центральный банк России , газета "Известия"
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