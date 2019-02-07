Россияне поделились дельными советами по экономии денег

Россияне поделились в Twitter лайфхаками, которые позволяют экономить деньги. Советы собрала микроблогер с ником mashawannasay, которая попросила прислать ей рекомендации по экономии средств.

Mashawannasay сама начала с лайфхака. Она написала, что не ходит по магазинам голодной.

«Потому что в моем голодном состоянии чек в два раза больше получается», — пояснила девушка.

Для усиления эффекта во время похода по магазину ей посоветовали надевать наушники со спокойной музыкой.

«Интенсивная музыка в часы-пик в магазинах влияет на проходимость и спонтанные покупки так же, как и голод», — объяснил kefir4er.

Он также напомнил, что «всю ненужную дичь» в магазине ставят в самое начало, а действительно нужные продукты находятся в конце.

«Это я еще не упоминаю, что продукты подороже ставят на уровень глаз и создают видимость, что их активно покупают», — заключил советчик. ‏

Пользователи с энтузиазмом поделились собственными хитростями. Так, микроблогер с ником «Техно инквизиция» посоветовал носить с собой термос с собственноручно заваренным кофе. А москвич с ником «автономный» рекомендует не заказывать вино в ресторанах, поскольку в магазинах оно продается в несколько раз дешевле.

Владельцы домашних животных пишут, что сократить расходы помогает смена наполнителя для туалета своего питомца. Лена FM указывает, что сменила наполнитель для кошачьего туалета за 500 рублей на наполнитель «Барсик» за 100. Оказалось, что он не уступает по качеству.

Рачительные подписчики дали mashawannasay советы по ведению финансов. К примеру, Facepalmus предложил ей в день зарплаты сразу же переводить 10 процентов на накопительный счет. А «Друг Розового Слона» рекомендовал скачать приложение «Тяжеловато», рассчитывающего экономию.