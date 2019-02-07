Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.86
$
66.18
74.88
75.10
Прогноз
11.02 – 18.02
$
66.20
75.80
Индексы и котировки Brent
61.11
+0.30 Золото
1310.61
+0.11 РТС
1200.14
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
07.02
1.1351
–0.0032
23.01
1.1383
04.02
24.01
13.01

Реальные пенсии россиян упали 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Реальные пенсии россиян вернулись к падению, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».
Средний размер номинальной пенсии в России по итогам 2018 года составил 13,36 тысячи рублей, что превышает уровень 2017 года на 3,7 процента. Однако этот показатель приведен без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере пяти тысяч рублей взамен полноценной индексации пенсий в 2016 году.
Если учесть эту разовую выплату, то номинальный размер средней пенсии в году 2018 окажется лишь на 0,4 процента выше, чем годом ранее. ​ Реальные же пенсии, учитывающие рост потребительских цен, выросли по сравнению с 2017 годом лишь на 0,8 процента без учета единовременной выплаты. С учетом выплаты реальные пенсии в 2018 упали на 2,4 процента.
​Последний раз снижение реального размера пенсий по итогам года фиксировалось в 2015 году. Тогда он сократился на 2,5 процента, в 2016 и 2017 годах пенсии росли — на 1,1 и 3,6 процента соответственно.
Последние новости
В Сирии погиб российский военный Россия рассказала о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие
Комментарии8
Личный счет , Росстат
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
У «Северного потока-2» появился новый противник
Экономика В мире
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Азия
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение