Реальные пенсии россиян упали

Реальные пенсии россиян вернулись к падению, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

Средний размер номинальной пенсии в России по итогам 2018 года составил 13,36 тысячи рублей, что превышает уровень 2017 года на 3,7 процента. Однако этот показатель приведен без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере пяти тысяч рублей взамен полноценной индексации пенсий в 2016 году.

Если учесть эту разовую выплату, то номинальный размер средней пенсии в году 2018 окажется лишь на 0,4 процента выше, чем годом ранее. ​ Реальные же пенсии, учитывающие рост потребительских цен, выросли по сравнению с 2017 годом лишь на 0,8 процента без учета единовременной выплаты. С учетом выплаты реальные пенсии в 2018 упали на 2,4 процента.

​Последний раз снижение реального размера пенсий по итогам года фиксировалось в 2015 году. Тогда он сократился на 2,5 процента, в 2016 и 2017 годах пенсии росли — на 1,1 и 3,6 процента соответственно.