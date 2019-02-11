Почему большинство россиян живет на гроши

Более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей. Каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей, а каждый восьмой (12%) — не больше 10 тысяч рублей, то есть пребывает за чертой бедности. И всего 11,9% граждан могут похвастаться доходом выше 60 тысяч рублей.

Такую невеселую картину рисует Росстат в своем итоговом докладе о социально-экономическом развитии за 2018 год. Получается, что подавляющее большинство граждан страны живут примерно на 7−13 долларов в день, а самые бедные — и вовсе на 5 долларов, что сопоставимо со странами третьего мира.

Расплата за низкую безработицу

Подобный расклад в доходах никого не удивляет. В России много причин для бедности, это прямое следствие общей экономической ситуации в стране, отмечает аналитик Forex Optimum Жанна Кулакова. Показатель ВВП на душу населения здесь ниже многих развитых и развивающихся стран (по разным оценкам, примерно 50 место в мире). При этом темпы экономического роста оставляют желать лучшего, а значит, рассчитывать на скорые перемены не приходится.

«Одна из важнейших проблем — низкая производительность труда. К слову, она остается актуальной, в том числе, и потому, что предприятия имеют возможность нанимать дешевую рабочую силу и поэтому не слишком стремятся к модернизации — вот такой парадокс. Кроме того, бедность — это в некотором смысле расплата за низкую безработицу», — говорит эксперт.

Предприятия, страдающие от избыточной занятости, не могут так просто уволить человека — это проблематично из-за нюансов законодательства, а вот снижать зарплаты им ничто не мешает, поясняет она.

Еще одна огромная проблема — коррупция, из-за которой в России возник значительный разрыв между небольшой группой богатых людей и большим количеством бедных. А среднего класса практически нет. Медианная зарплата в России (уровень, больше и меньше которого зарабатывает ровно половина населения) — менее 30 тысяч рублей. При этом средняя номинальная зарплата — около 40 тысяч рублей.

«Суть в том, что номинальная зарплата считается просто как среднее арифметическое. То есть небольшое число высокооплачиваемых работников «вытягивает» вверх средний показатель и искажает реальную картину с зарплатами», — рассказывает эксперт.

По ее словам, для преодоления проблемы бедности необходимо поощрять предпринимательство и создавать условия для развития малого и среднего бизнеса — это поможет создать новые высокооплачиваемые рабочие места, и в целом будет служить хорошим драйвером экономического роста. Нужно бороться с коррупцией, повышать производительность труда, работать над экономическим развитием регионов и т. д.

«Без этого бедность никуда не исчезнет, но вряд ли в 2019 году в России что-то кардинально изменится», — констатирует аналитик. Догнать Африку

Богатые богатеют, а бедные беднеют не только в России — этот процесс свойственен всему миру, и он постепенно приводит к регрессу цивилизации, предупреждает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский . Мировой финансовый кризис 2008 года развернул вспять прогресс, который выравнивал жизненные уровни 10% наиболее богатых и 10% наиболее бедных сегментов населения многих стран, известный как коэффициент Джини, сетует он.

И это будет происходить ещё долгие годы, прогнозирует аналитик, поскольку источником благосостояния людей перестают быть зарплаты и вновь становятся их активы и собственность. А не у всех они есть. Точнее, очень мало у кого они есть в достаточном объёме для получения пассивного дохода (ренты).

«Жизнь на один доллар в день, казалось, — удел беднейших стран Африки, и Россия окончательно распрощалась с такими безрадостными перспективами в середине 2000-х. Однако в последние годы падение доходов низших слоёв населения нашей страны, подстёгиваемое общеизвестными новыми тарифами и сборами, происходит в ускоренном темпе», — напоминает он.

При этом тип бедности, преобладающий в России, является уникальным социальным явлением — бедностью работающего населения. В этих условиях в 2017 году находилось около 5 млн человек в России, сейчас — намного больше, добавляет эксперт.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

По уровню жизни и комфорта Россия отстает не только от богатых западных стран вроде Германии, но даже от государств Центральной и Восточной Европы, вступает в дискуссию шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Например, в славянской Хорватии среднемесячная зарплата чистыми составляет по стране 680 евро, в столице Загребе — 800 евро, в самом посещаемом туристами Дубровнике на побережье — 880 евро. Правда, при этом уровень безработицы варьируется от 15 до 20%. Ипотека в два-три раза дешевле, чем в России (ее можно взять под 5%), зато коммунальные расходы на 2-комнатную квартиру — порядка 150 евро (примерно 11 тысяч рублей), а дома часто приходится отапливать электричеством.

Кстати, Россия может взять кое-что из опыта этой страны, считает эксперт. Балканская война и реформы оставили разруху в местных производствах, схожую с последствиями нашей перестройки. Но хорваты сделали ставку на туризм, и не прогадали: сегодня большая часть населения занята именно в этой отрасли, которая вносит весомый вклад в доходы государства.

В России тоже масса интересных для иностранца мест, и цены, благодаря слабому рублю, очень привлекательные. Остаётся организовать инфраструктуру и удобства, чтобы любоваться российскими красотами было не только приятно, но и удобно.

Низкие доходы — это, конечно, прискорбно и унизительно, и ситуация у каждого своя, возвращается эксперт к менее позитивной теме, но и от самого человека здесь многое зависит. Если на текущей работе не видно перспектив материального роста, можно подумать над собственным бизнесом или найти дополнительный заработок, освоить новую специальность, подумать о смене места жительства.