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Найден способ избавиться от зарплатного рабства 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Система быстрых платежей Центробанка может спасти россиян из зарплатного рабства, пишут «Известия».
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал изданию, что законопроект, который спасет граждан, будет подготовлен в течение 2019 года, а сейчас формат спасения обсуждается в возглавляемом им комитете по финансовому рынку и в ассоциации банков «Россия».
Виталий Костюкевич из «Абсолют банка» рассказал изданию, что проблему зарплатного рабства могла бы решить разработанная Центральным банком Система быстрых платежей.
По его словам, работники будут сами выбирать зарплатный банк, работодатели будут информировать ЦБ о начислении заработной платы, а тот проанализирует данные и передаст их выбранному банку.
По мнению главы ассоциации «Электронные деньги» Виктора Достова, реализация этой схемы несложна технически, потребует законодательных изменений и упростит, собирая информацию в одном месте, работу Федеральной налоговой службы.
В конце января «Совкомбанк», «Альфа-банк» и «Тинькофф банк» предложили ради спасения россиян из зарплатного рабства создать консолидированный зарплатный реестр. Несколько дней спустя глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что реализация этой идеи может привести к задержкам выплат.
Комментарии64
Личный счет , Видео , Анатолий Аксаков , Виктор Достов , Эльвира Набиуллина , Абсолют Банк , Федеральная налоговая служба , Совкомбанк , Тинькофф банк , Госдума , Центральный банк России , Альфа-банк , газета "Известия"
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