Найден способ избавиться от зарплатного рабства

«Известия». Система быстрых платежей Центробанка может спасти россиян из зарплатного рабства, пишут

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал изданию, что законопроект, который спасет граждан, будет подготовлен в течение 2019 года, а сейчас формат спасения обсуждается в возглавляемом им комитете по финансовому рынку и в ассоциации банков «Россия».

Виталий Костюкевич из « Абсолют банка » рассказал изданию, что проблему зарплатного рабства могла бы решить разработанная Центральным банком Система быстрых платежей.

По его словам, работники будут сами выбирать зарплатный банк, работодатели будут информировать ЦБ о начислении заработной платы, а тот проанализирует данные и передаст их выбранному банку.