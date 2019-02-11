Названы недостатки платежей со смартфонов

Аналитики оценили новое увлечение россиян платежами со смартфона, объём которых за последний год вырос в пять раз до 133 млн транзакций, сообщает Life.ru. Новый способ расплатиться за покупки, по словам специалистов, таит в себе и множество рисков.

Главный из них — риск лишиться денег на карте, привязанной к смартфону. Опасность, уверяют эксперты, поджидает россиян в общественном транспорте.

«Мошенники могут перехватывать сигнал с телефона с помощью специальных считывателей и производить списания со счёта», — заявил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

Чтобы таким образом своровать деньги со счёта, злоумышленникам необходимо поднести считыватель на расстояние 5-10 сантиметров от телефона жертвы. При этом аппарат сработает, только в том случае, если смартфон разблокирован, поэтому эксперты не советуют «играться» с телефоном в местах большого скопления людей.

По словам гендиректора финансового маркета "Юником.24" Юрия Кудрякова, преступники не могу списать средства больше установленного банком лимита в тысячу за один раз, но подчеркнул, что за короткое время злоумышленники могут произвести несколько списаний и в результате нанести существенный ущерб жертве.

Эксперты уверяют, что большие проблемы ждут любителей нового способа оплаты при потере смартфона, поскольку нашедший его может воспользоваться деньгами со счёта, взломав функцию Touch-ID и блокировку пин-кодом с помощью специальных программ. По словам аналитиков, блокировать придётся сам смартфон. В случае с iPhone это можно сделать при помощи привязанного к нему другого устройства, например, планшета.

Специалисты также отмечают, что любой гаджет можно заразить вирусом, который передаст преступникам финансовую информацию.

«Нужно зашифровывать имеющуюся на телефоне финансовую информацию или не записывать её на смартфон. Лучше такие сведения держать в голове», — заявил Юрий Кудряков.

Из бытовых минусов оплаты смартфоном эксперты отметили возможные проблемы пользования услугой в полуподвальных помещениях, где пропадает связь, а также невозможность «физически» отслеживать траты, что в результате сказывается на отсутствии элементарной экономии.