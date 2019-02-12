Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане

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Пенсионный фонд предупредил об обмане через поддельные сайты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 29 12 февраля 2019
Пенсионный фонд России сообщил о мошенническом характере существующих в интернете якобы своих «неофициальных сайтов», где под видом консультаций граждан обманом лишают денег.
Ведомство подчеркнуло, что такие мошенники используют официальную символику фонда, заимствованные с его официального сайта оформление и видеоматериалы, сообщает сайт ПФР.
«Таким образом сайты-подделки мимикрируют под официальные источники информации, пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР», — уточняет пресс-служба фонда.
Согласно сообщению, вошедшему на сайт сразу же «на помощь» приходит информационный чат с онлайн-юристом, который предлагает решать возникающие вопросы. После недолгой переписки у граждан узнают контактные номера телефонов, на которые потом поступает звонок с предложением связаться с правовым центром поддержки, где и должны якобы оказать помощь с нужными человеку выплатами. К слову, ведомство уточнило, что информация об этих пенсионных и социальных выплатах на данных лже-сайтах — недостоверная. Кроме того, за оказание такой «помощи» со счета обманутых людей снимаются деньги, о чем жертве становится ясно только потом.
«Пенсионный фонд сообщает, что ни один из подобных сайтов не имеет к ПФР никакого отношения и рекомендует россиянам не пользоваться указанными ресурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг», — предостерегает ведомство.
Напомним, что с 1 января 2019 года пенсии по старости в России выросли на 7,05%, а с 1 февраля ряд социальных пособий и компенсаций проиндексировали на 4,3%.
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Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ
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